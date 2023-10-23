İBB: "10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan lüks konutlara açıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gökçe Buğra İstanbul'da 10 bin futbol sahasının alanına denk 15 bin 304 hektar büyüklüğündeki kent arazisinin imar planlarına aykırı olarak ranta açıldığını açıkladı.

Dr. Gökçe 4 paylaşımdan oluşan sosyal medya duyurusunda, alanların lüks konutlara tahsis edildiğini gösterdi.

Ranta açılan bu alanlar, İBB yetkilisi Dr. Buğra Gökçe'nin bildirdiğine göre önceden TSK'nin denetiminde "askeri alan" olan, ancak 2016'da hükümetin "askeri alanları kent dışına çıkarma" kararı uyarınca 1/100.000'lik planlarda öncelikli olarak yeşil alan, eğitim, sağlık gibi sosyal ve teknik alt yapı alanları olarak kullanılacağı belirlenen el değmemiş araziler.

Dr. Gökçe: "Askeri alanların

yüzde 46'sı donatı dışı imara açıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı "2023 itibarıyla" durumu açıklıyor:

"[...] askeri alanların yüzde 46’sı askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi statüsünden çıkartıldı. 1/1000’lik planda bu alanlarda yaklaşık 700 bin kişinin yaşaması planlandı. Yapımı devam eden ve tamamlanan inşaatların bağımsız birimlerinin yüzde 96,5’i konut. Tamamlanmış projelerde yaklaşık 39 bin kişi yaşıyor. Bu projelerin yüzde 85’i lüks konut statüsünde. Askeri alanlarda yapılan imar planları ile toplam planlı alanın yaklaşık yüzde 45’i donatı dışı imara açıldı."

"Sosyal donatı alanları lüks konuta dönüştü"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı bu yapılaşmanın kente etkisini incelediği dört projede kamu çıkarına verilen zararı şöyle özetliyor:

"Sadece 4 projeden örnek verelim. Bu 4 projede yapı yoğunluğu arttı, deprem döneminde insanların sığınabileceği yeşil alan veya eğitim, sosyal donatı alanı olarak kullanılabilecek kritik alanlar lüks konut haline dönüştü."

Dr. Gökçe'nin açıklamasına göre, "2019 sonrasında askeri alandan çıkartılıp yapılaşmaya açılan 13 bölge için gereken itirazlar [yapılmış] veya dava aç[ılmış]."

Dr. Gökçe "Hukuki süre[cin] devam et[tiğini]" duyuruyor.

(AEK)