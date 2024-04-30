İBB 1 Mayıs'taki toplu ulaşım kısıtlamalarını duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Valiliğin yasakları doğrultusunda İETT, Metro ve Şehir Hatları vapur seferlerinde gidilen zorunlu değişiklikleri duyurdu.

İstanbul Valiliği sabah erken saatlerde İstanbul kent içi toplu ulaşım hatlarında uygulanmasına karar verdiği yasakları açıklamıştı.

1 Mayıs'ta İstanbul'da ilan edilmemiş OHAL

İBB'nin duyurusuna göre, Valilik yasakları dolayısıyla metro ve şehir hatları deniz ulaşımında bazı seferler yapılamayacak, metrobüs hattında da bazı duraklar kullanılamayacak. İETT bu açıkları kapatmak üzere ek seferler düzenleyecek.

1 Mayıs'ta ulaşım bedava

İBB işlettiği toplu ulaşım araçlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz seyahat hakkı tanıdı.

Hangi hatlarda hangi

değişiklikler olacak?

▶ İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise mevcut tarifeye göre devam edecek. Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.



▶ 1 Mayıs sabah 05.30'dan başlayarak, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak.



▶ Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri yapılmayacak.



▶ İETT Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları her iki yönde sefere kapatılacak.



▶ M7 Mahmutbey-Yıldız Metro Hattı'nın Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarında, giriş ve çıkış noktaları dahil sefer yapılmayacak.



▶ Bağcılar-Kabataş tramvay hattında seferler Topkapı İstasyonunda bitecek. Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmayacak.



▶ T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı Cibali İstasyonunda duracak. Cibali-Eminönü arasında yolcu taşınmayacak.



▶ Ayrıca, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları her iki yönde sefere kapatılacak.

Şehir Hatları vapurlarına yönelik yasaklar

▶ Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce 1 Mayıs 05.30'dan başlayarak, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na deniz ulaşımında bir değişiklik olmayacağı buna karşılık Anadolu'dan Avrupa yönünde Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Eminönü iskelelerine yolcu ve Harem-Sirkeci arasında karşılıklı yolcu ve araç taşınmasının yasaklandığı bildirildi.



▶ Adalar'dan seferler her iki yönde sürecek. Eyüpsultan yönündeki seferler sürecek ancak Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına sefer yapılması yasak.

Kapatılan otoparklar

▶ Valiliğin koyduğu yasaklar çerçevesinde 1 Mayıs'ta İBB'nin İSPARK eliyle işlettiği Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan ve Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak, buralarda araç park edilmesi yasak olacak.



▶ Ayrıca, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinden Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ve yakın çevrelerindeki tüm cadde ve sokaklarda bu geceden (30 Nisan) başlayarak 1 Mayıs boyunca araç park etmek yasak olacak.

(AEK)