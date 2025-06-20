"IAEA raporları İran'da nükleer silah geliştirildiğine dair hiçbir kanıt içermiyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi kurumun raporlarının "İran'da nükleer silahların geliştirildiğine dair hiçbir kanıt içerm[ediğini]" söyledi.

Grossi BM Güvenlik Konseyine de söyledi

IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi, II. Dünya sonrası uluslararası denetim sistemini yöneten kurumun başı olarak, İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair “herhangi bir kanıtımız yok” dedi. Rossi bu açıklamayı 17 Haziran'da CNN International'de Christiane Amanpour ile söyleşide dile getirmiş, "İran'ın bir nükleer silaha erişmeye yönelik sistematik bir çaba içinde olduğuna dair hiçbir kanıtımız yoktu." demişti.

Rossi bu sözlerini 20 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada tekrarladı: “Gerekli siyasi irade varsa diplomatik bir çözüme ulaşılabilir. Bir anlaşmaya varmak için gerekli unsurlar bakımından da IAEA, çok sıkı bir denetim sistemi aracılığıyla İran'da nükleer silahların geliştirilmeyeceğini garanti edebilir.” dedi.

Grossi ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür silahları geliştirmesinin ne kadar sürebileceğine dair konuşmaları "tamamen spekülasyon" olarak niteledi.

Ancak Amerikalı gazeteci Seymour Hersh'in bulgularına göre bu, önümüzdeki günlerde İran'a saldırmaya hazırlanan ABD'yi durdurmaya yetmiyor.

ABD'NİN EN GÜVENİLİR GAZETECİSİ Seymour Hersh: "ABD hafta sonu İran'a saldıracak"

ABD stratejik bombardıman uçaklarını hazırlıyor

Medya, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri nakliye uçaklarının Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki hareketlilğinde büyük artış olduğunu bildiriyor. ABD'nin uzun menzilli B-2 stratejik bombardıman uçakları da bu üste konuşlu. İsrail'in, yaklaşık yerin 60 metre altında bulunan ve İsrail savaş uçaklarının ulaşamayacağı Fordo nükleer tesisini vurmak için bu uçaklara ihtiyacı var.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon da, ABD Başkanı'ndan İran'a karşı askeri eyleme girişmemesini istedi. Bannon ABD'nin ikinci bir Irak yaratmayı göze alamayacağını söyledi.

Bu arada Tahran ve Tel Aviv saldırılarını karşılıklı sürdürüyor. 60'tan fazla İsrail uçağı, İran başkentindeki askeri sanayi ve nükleer araştırma tesislerine yaklaşık 120 bomba attı. İran da İsrail'i füzelerle vurmaya devam etti. Füzelerden biri Beersheba'daki Microsoft ofisinin yakınına düştü.

(AEK)