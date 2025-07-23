‘Huzur İstanbul’ uygulamasında 835 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün (22 Temmuz) düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulaması, 20.00-23.50 saatleri arasında gerçekleştirildi.

208 noktada yaklaşık 3 bin personelin katıldığı uygulamaya polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı beş bot da destek verdi.

Uygulama kapsamında 336 bin 165 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. GBT sorgulaması sonucu 835 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde “kamu düzeni ve güvenliği”nin sağlanmasına yönelik “denetimlerin kararlılıkla süreceğini” bildirdi.

Ayrımcı ve hedef gösterici denetimler

Öte yandan, kent yaşamında güvenlik uygulamalarının sürekli hâle gelmesi, yurttaşlarda gözetim toplumuna dair kaygıları artırıyor.

Herhangi bir şüphe olmaksızın, sadece dış görünüşlerine veya bulundukları yere göre kişilere GBT sorgusu yapılması, hak ihlalleri yönünden tartışmalı bulunuyor. Yüksek sayıda GBT sorgusu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin soru işaretleri de yaratıyor.

Özellikle yoksul mahallelerde, genç erkeklere ve göçmenlere yönelik GBT sorguları sıkça yapılıyor. LGBTİ+’lar veya sokakta çalışan trans kadınlar da keyfi olarak kimlik kontrolüne maruz kalıyor. Uygulamalarda göçmenlerin geçici koruma statülerinin sorgulanması ve toplu şekilde Geri Gönderme Merkezleri’ne (GGM) sevki, geri gönderme yasağına aykırı işlemlere yol açabiliyor.

Dönemin İstanbul Barosu Başkanı Avukat Muammer Aydın, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na yazdığı yazıda kolluk tarafından yapılan GBT uygulamalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. maddesine aykırı olduğunu, uygulamanın kişi özgürlüğü ve güvenliğini ihlâl ettiğini bildiriyor.

Yazıda, aynı mekânda GBT uygulamalarıyla birkaç kez karşı karşıya kalan yurttaşlarda, söz konusu uygulamanın onur kırıcı, aşağılayıcı ve kötü muamele etkisi bıraktığı, seyahat özgürlüğünü kısıtladığı ve insanlara maddi yük yüklediği anlatılıyor:



“Bu ihlaller, günlük uygulamalarda devletin sübjektif sorumluluğu içinde gerçekleşmektedir. İç hukukta ismi ne olursa olsun, bu denli yaygın bir uygulama, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde ihlal oluşturmaktadır. Kişinin ortalama olarak haftada 3-4 kez GBT sorgulaması yapılan noktadan geçmek zorunda kalmasına neden olacak şekilde yaygınlaştırılmış bu uygulama, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen hakkın sınırlamasında ‘demokratik toplum’ geleneklerine uygun olma şartının açık ihlali olarak değerlendirilebilir. Zira bugün demokratik toplum gelenekleri açısından uzun geçmişe sahip batı Avrupa ülkelerine bakıldığında, benzer bir uygulamanın örneği olmadığı görülmektedir.”