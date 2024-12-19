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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 11:16
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 13:17
2 dk Okuma

Hüsnü Öndül son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye insan hakları mücadelesinin öncülerinden, İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucuları arasındaki Hüsnü Öndül için İnşaat Mühendisleri Odası’nda tören yapıldı. Cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hüsnü Öndül son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye insan hakları mücadelesinin öncülerinden Hüsnü Öndül, Ankara’da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öndül için ilk tören İnşaat Mühendisleri Odası’nda yapıldı. Törene aile bireylerinin yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp, DEM Parti Milletvekilleri Sevilay Çelenk ve Mithat Sancar, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İsmail Hakkı Tombul, TMMOB Genel Başkanı M. Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TİHV Başkanı Metin Bakkalcı, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile önceki dönem başkanlarından Akın Birdal, Öztürk Türkdoğan, İHOP'tan Feray Salman, yazar Tanıl Bora, Serpil Kaya Güvenç, Gül Erdost, Fikret Başkaya, Eren Aysan ile birlikte sivil toplumdan isimler katıldı.

Burada İnsan Hakları Okulu'ndan Elçin Aktoprak bir açılış konuşması yaptı. İnsan Hakları Okulu’nun (İHO) Hüsnü Öndül'le daha önce yaptığı kısa belgeselden kesitler izletildi. Törende konuşan Hüsnü Öndül'ün eşi Selda Öndül şunları kaydetti:

"Hüsnü ile 76 yılında tanıştık. Yağmur yağıyordu, Küçükesat’ta dolmuş bekliyordum. Sonra ben hep dedim ki; 'Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum'. Çok mutlu olduk, bu belgeselde anlatılanları eve hiç yansıtmadı. Ne olursa olsun akşam evine gelir, çocuklar uyuyunca yeniden derneğe geri dönerdi. Çok değerli bir insanı kaybettim, yol arkadaşımı kaybettim. Onun eşi olmaktan gurur duydum. Hep şöyle derdi, 'Ben iflah olmaz bir iyimserim'. Gerçekten öyleydi; hem bir devrimci hem de kişisel olarak romantikti.”

Hemen ardından söz alan İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin “Hüsnü abi, insan hakları savunucularının ruhudur. 89'dan beri tanıyorum kendisini. 90'ların korkunç karanlığında her yere koştururduk ve ben onun hiç düştüğünü görmedim. Yeri doldurulmaz, hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Konuşmalar ardından Öndül'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü ve burada defnedildi. Törene katılamayan birçok isim cenaze merasimine katıldı. Definin ardından İHD Genel Merkezi Hüsnü Öndül için tüm gün taziye ziyaretlerini kabul etti.

Hüsnü Öndül kimdir?
Hüsnü Öndül kimdir?
17 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hüsnü Öndül
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