ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 16:29
1 dk Okuma

Hüsnü Öndül kimdir?

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin kurucu ve yöneticilerinden. İHD genel başkanlığı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hüsnü Öndül kimdir?

İnsan hakları savunucusu, hukukçu yazar.

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin kurucu ve yöneticilerinden. İHD genel başkanlığı yaptı.

İnsan hakları alanında çok sayıda rapor hazırladı, projelerde yer aldı. 'Kimiz' (şiir) ve 'İnsan Hakları Yazıları' adlı kitapları yazdı.

Son olarak Evrensel’de ‘Özgürlükler’ başlığı adı altında haftada köşe yazıyordu. Yazıları bir dönem bianet’te de yayımlandı. 17 Aralık 2024'te geçirciği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Öndül'ün bianet'teki yazılarına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Hüsnü Öndül
ilgili haberler
Hüsnü Öndül’ü kaybettik
Bugün 00:00
/yazi/husnu-ondulu-kaybettik-302784
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hüsnü Öndül’ü kaybettik
Bugün 00:00
/yazi/husnu-ondulu-kaybettik-302784
Sayfa Başına Git