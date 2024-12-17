Hüsnü Öndül kimdir?

İnsan hakları savunucusu, hukukçu yazar.

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin kurucu ve yöneticilerinden. İHD genel başkanlığı yaptı.

İnsan hakları alanında çok sayıda rapor hazırladı, projelerde yer aldı. 'Kimiz' (şiir) ve 'İnsan Hakları Yazıları' adlı kitapları yazdı.

Son olarak Evrensel’de ‘Özgürlükler’ başlığı adı altında haftada köşe yazıyordu. Yazıları bir dönem bianet’te de yayımlandı. 17 Aralık 2024'te geçirciği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Öndül'ün bianet'teki yazılarına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)