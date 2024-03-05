Husiler ticari gemileri hedef aldı, ABD ve İngiltere Yemen’i vurdu

Yemen’deki Ensarullah Hareketi’nin (Husiler), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde “İsrail ile bağlantılı ticari gemileri” hedef almasıyla başlayan gerilim tırmanıyor.

Ensarullah Hareketi’nin haber ajansı SABA’nın aktardığına göre, Sada kentine bağlı Bakım beldesindeki Yesnim bölgesine ABD ve İngiltere güçleri tarafından üç ayrı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucunda can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, dün (4 Mart) Arap Denizi’nde İsrail’e ait ‘MSC SKY’ isimli gemiyi füzelerle hedef aldıklarını, Kızıldeniz’de de ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçaklarına karşı İHA ve balistik füzelerle saldırı yapıldığını açıkladı.

CENTCOM’dan açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde ‘yakın tehdit’ olduğu belirlenen hedeflere ‘savunma saldırıları’ düzenlediklerini bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgedeki ticari ve ABD donanması gemilerine tehdit oluşturan gemisavar balistik füzelerinin hedef alındığını kaydetti.

Saldırıların “seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek” için yapıldığı belirtilen açıklamada, füzelerden birinin Liberya bandıralı İsviçre’ye ait ‘M/V MSC SKY II’ adlı konteyner gemisine isabet ettiği ve gemide hasara yol açtığı ifade edildi.

Husiler kimdir?

Ne olmuştu? Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle operasyonlar düzenlemeye başladı. ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz’de 31 Aralık 2023’te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak 2024’te İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. 31 Ocak’ta Husiler, “Cole” adlı ABD ticari gemisini “uygun bir deniz füzesi” ile hedef aldıklarını açıkladı. Şubat ayı itibariyle de Kızıldeniz’den geçen ticari gemileri hedef almayı sürdüren Husiler, 1, 6 ve 12 Şubat tarihlerinde ABD’ye ait bir, İngiltere’ye ait iki ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

(VC)