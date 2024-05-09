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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 13:50
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 14:10
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Husiler: Aden Körfezi’nde üç İsrail gemisini vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ile İngiltere’nin Yemen’e saldırılarına cevaben, Aden Körfezi’nde İsrail’e ait üç ticari gemiyi insansız hava araçları ve roketlerle doğrudan hedef aldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Husiler: Aden Körfezi’nde üç İsrail gemisini vurduk
*Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri (Fotoğraf: @army21ye/X)

Yemen’deki Ensarullah Hareketi (Husiler), İsrail’in Gazze saldırılarına yanıt olarak, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde “İsrail ile bağlantılı ticari gemileri” hedef almaya devam ediyor.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri, Aden Körfezi’nde üç ticari gemiyi vurduklarını açıkladı.

Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Seri, ABD ile İngiltere’nin Yemen’e saldırılarına cevaben, Aden Körfezi’nde İsrail’e ait MSC Digo, MSC Vittoria ve MSC Gaena isimli 3 gemiyi insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle doğrudan hedef aldıklarını kaydetti.

İsrail’den saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
1 Kasım 2023

Ne olmuştu?

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023’te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle operasyonlar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, “küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği” gerekçesiyle 18 Aralık 2023’te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz’de 31 Aralık 2023’te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak 2024’te İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

31 Ocak’ta Husiler, “Cole” adlı ABD ticari gemisini “uygun bir deniz füzesi” ile hedef aldıklarını açıkladı. Şubat, mart ve nisan ayları itibariyle de Kızıldeniz’den geçen ticari gemiler hedef almayı sürdürdü.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Yemen husiler refah muhafızı operasyonu ensarullah hareketi
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