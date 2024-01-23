Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen’e 18 hava saldırısı düzenledi

ABD ve İngiltere orduları bir kez daha Yemen’e ortak hava saldırıları düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın da desteğiyle Kızıldeniz’deki ticari gemileri hedef alan Yemen’deki Husilere ait sekiz noktanın vurulduğu belirtildi.

“Refah Muhafızı Operasyonu” kapsamında dün (22 Ocak) başkent Sana saatiyle 23.59’da düzenlenen saldırıların, “Husilerin bölgede artan istikrarsızlaştırıcı ve yasadışı faaliyetlerine yanıt vermek için” yapıldığı, hedefler arasında füze sistemleri ve rampaları, hava savunma sistemleri, radarlar ve silah depolama tesislerinin yer aldığı öne sürüldü.

ABD ve İngiltere 12 Ocak’ta da Yemen’e hava saldırıları düzenlemiş, 13 Ocak’ta ise CENTCOM, ABD savaş gemisi USS Carney’in Sana’da Husilere ait bir radar bölgesini seyir füzeleriyle hedef aldığını açıklamıştı.

ABD ve İngiltere Husileri vurdu: "Yemen’e saldırılar cevapsız kalmayacak"

Husiler: Cevapsız kalmayacak

Ensarullah Hareketi’ne bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, ABD ve İngiltere’nin saldırılarına ilişki açıklama yaptı.

Seri, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının başkent Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.

Savaş uçaklarının 12’si Sana ve kırsalına, 3’ü Hudeyde, 2’si Taiz, biri Beyda kentine olmak üzere toplam 18 hava saldırısı düzenlediğini belirten Seri, “ABD ve İngiltere’nin saldırıları cevapsız ve cezasız kalmayacak” dedi.

ADEN KÖRFEZİ'NDE HUSİ SALDIRISI ABD gemisi Yemen'deki Husi isyancılar tarafından vuruldu

Ne olmuştu? İran’ın desteklediği Yemen’deki Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim’de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık’ta bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı “Refah Muhafızı Operasyonu” adında çok uluslu “deniz görev gücü” oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz’de 31 Aralık’ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak’ta da İsrail’e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz’de ABD’ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak’ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’si Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Husiler kimdir?

(VC)