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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 18:21
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 22:56
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TİP'İN ADALAR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Hüseyin Eroğlu: Tüm sosyal alanları engelli bireylere göre düzenleyeceğiz

TİP Adalar Belediye Meclis Üyesi Adayı fiziksel engelli Hüseyin Eroğlu'yla adaylığını, Adalar’daki projelerini ve engelli bireylerin siyasetteki temsiliyetini konuştuk.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Türkiye’de engelli bireylerin siyasetteki temsiliyeti 31 Mart yerel seçimlerinde de yetersiz kaldı. 16 yıldır Büyükada'da yaşayan Hüseyin Eroğlu önümüzdeki yerel seçimlerde yarışacak az sayıdaki engelli adaylardan biri. 

Seçimi kazanmaları halinde engelli bireylere yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Tüm sosyal alanları engelli bireylere göre düzenlenmesini sağlayacağız" dedi. 

Engelli birey olduğu için sadece engelliler ile ilgili projelerinin olmadığını belirten Eroğlu, "Bütünlüklü bir siyasi programın içerisinde Adalar'da yaşayan insanların sorunlarına kolektif bir akılla çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

Engelli yurttaşların görmezden gelindiğini belirten Eroğlu, "Sorumlu bir yurttaş olarak engelli bireylerin de siyasetle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

(AD)

Seçim 2024 adalar belediyesi türkiye işçi partisi adalar ilçesi büyükada huseyin eroglu belediye meclis üyesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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