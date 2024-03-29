Hüseyin Eroğlu: Tüm sosyal alanları engelli bireylere göre düzenleyeceğiz

Türkiye’de engelli bireylerin siyasetteki temsiliyeti 31 Mart yerel seçimlerinde de yetersiz kaldı. 16 yıldır Büyükada'da yaşayan Hüseyin Eroğlu önümüzdeki yerel seçimlerde yarışacak az sayıdaki engelli adaylardan biri.

Seçimi kazanmaları halinde engelli bireylere yönelik düzenlemeler yapacaklarını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Tüm sosyal alanları engelli bireylere göre düzenlenmesini sağlayacağız" dedi.

Engelli birey olduğu için sadece engelliler ile ilgili projelerinin olmadığını belirten Eroğlu, "Bütünlüklü bir siyasi programın içerisinde Adalar'da yaşayan insanların sorunlarına kolektif bir akılla çözümler üreteceğiz" diye konuştu.

Engelli yurttaşların görmezden gelindiğini belirten Eroğlu, "Sorumlu bir yurttaş olarak engelli bireylerin de siyasetle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

(AD)