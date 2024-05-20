Hüseyin Emir Abdullahiyan kimdir?

Muhafazakar kimliğiyle tanınan Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1991 yılında Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Farsça, Arapça ile İngilizce bilen Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Muhammed Hatemi (1997-2005) dönemindeki nükleer müzakereler sırasında Nükleer Müzakerelerin Siyasi ve Güvenlik Komitesi üyeliği, Ahmedinejad (2005-2013) ve Hasan Ruhani (2013-2021) dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. Üç yıl yardımcılığını da yaptığı eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sonrası Ağustos 2021’de Dışişleri Bakanı oldu.

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanlığı görevinden önce, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Abdullahiyan’ın Dışişleri Bakanlığı döneminde, İran, Tahran ile Riyad arasında yaşanan gerginliğin ardından 7 yıl sonra Suudi Arabistan ile Mart 2023’te diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşma sağlandı.

1964 yılında İran’ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde doğdu. 19 Mayıs 2024’te İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de aralarında olduğu heyetle birlikte hayatını kaybetti.

(VC)