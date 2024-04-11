Hüseyin Cevahir belgeseli 14 Nisan'da Köln'de gösterimde

12 Mart 1971'de yönetime fiilen el koyan askeri rejime karşı direnişin ilk kayıplarından Hüseyin Cevahir'in yaşam ve mücadelesinden kesitleri bugüne taşıyan "Aşkla Sana" belgeseli 14 Nisan'da Avrupa yolculuğunun Köln durağında izleyicilerle buluşacak.

Yapımını Cevahir'in yeğenleri Filiz Özkan ve Çağdaş Cevahir Özkan’ın, sinemasal yaratımını yönetmen Arin İnan Arslan'ın ve danışmanlığını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doçent Dr. Bülent Küçük'ün üstlendiği belgeselin Avrupa'daki gösterimini "Avrupa 78'liler" düzenliyor.



Avrupa'da ilk gösterimi 2 Mart'ta Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen “Aşkla Sana” 15 Mart'ta Frankfurt'taki gösteriminin ardından 14 Nisan saat 14:00'te, Köln, Bischofsgartenstraße 1, 50667'deki Filmforum NRW salonunda gösterilecek.

Arka plan

Mersin – Kültürhane’deki gösteriminde izlediği belgeseli Birikim'in internet yayını için değerlendiren Murat Bjeduğ'un verdiği bilgilere göre, "70 dakikalık film için tam üç yıl çalışılmış, en az ikişer saat süren yirmi görüşme gerçekleştirilmiş."

Bjeduğ, belgesel için görüşme kaydı yapılan, Cevahir'i yakından tanıyan 68'liler arasında Ömer Laçiner, Necmi – İlkay Demir, İlhami Aras, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, söyleşiye katılan ama geçen yıl hayatını kaybeden Bingöl Erdumlu, elli yılı aşkın bir zamandır hiç konuşmayan Ülkü Cafer ( bu değerli insandan görüntülü mülakat almak, filmin güzel ve şaşırtıcı sürpriziydi), Necati Sağır, Tuğrul Eryılmaz, Semra Cafer, Hüseyin Işık, Gün Zileli, Enis Rıza, Mehmet Sönmez, Şadi Samer, Fahri Aral"ın yer aldığını ayrıca "Cevahir’in eniştesi, kız kardeşleri, yeğeni[nin]" de tanıklıklarını paylaştıklarını belirtiyor.

Film adını, yapımcıların verdiği bilgiye göre Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden arkadaşı, şair Arkadaş Zekai Özger'in, öldürülmesinden bir yıl sonra Cevahir için yazdığı şiirden alıyor.

Aşkla sana

alnını

dağ ateşiyle ısıtan

yüzünü

kanla yıkayan dostum

senin

uyurken dudağında gülümseyen bordo gül

benim kalbimi harmanlayan isyan olsun

şimdi dingin gövdende

uğultuyla büyüyen sessizlik

birgün benim elimde

patlamaya sabırsız mavzer olsun



başını omzuma yasla

göğsümde taşıyayım seni

gövdem gövdene can olsun



söyle bana ey

ölümün açıklayıcı pervanesi

hangi yavru tek başına yiğittir

hangi yangın bir başına söndürülür

ah herkes susuyor

hiçkimse bilmiyor içimin yangınını

ah herkes mi susuyor

kalbimi kalbine bağladım dostum

ah herkes mi susuyor

kalbi kalbimize benzeyen dostlar

bir çarmıh gibi bırakıyorken kendini dünyaya

hayatın ateş renkli kelebekleri

bir bir tutuluyorken korkunç koleksiyonlar için

ah herkes mi susuyor



bağırsam içimdeki dehşeti

hırsım deler mi toprağı

beni

acısıyla onduran

dostumu

aşkla vurduran hayat

sana

yaşananla harlanan bağrımın sevdasını akıttım

dünyanın yeni baharına

çatlarken kadim güneş

bağrım delinirken fidanların kanıyla

anamın doğurgan karnıdır diye

sevgilimin sütlenecek göğsüdür diye

dostumun üretken gülüdür diye

sana bağlandım

sana sarıldım



beni umutsuz koma

tarihle avutma beni

çünki aşkla sınanmışım sana

sana yangınla, suyla, ateşle

ölümle, yaprakla, şiirle sınanmışım

ey yaşarken kanayan acı

şimşekli gök, tufan, kan fırtınası

uçurum kıyısında hızla büyüyen ot

yapraksız bir ölümün anısı için

körpecik kuzuların derisi için

beni tarihle avutma

umutsuz koma beni



akıtsam deliren sevdamı

köpürür mü hayatı besleyen su

ey benim

yedi başlı kartalım

her başını

bir dağ başlangıcında koyanım

senin

böyle diri bir akarsu gibi kıvrılan gövdendir

bizim aşkımızı solduranların korkusu

çünki elbette bir su

kendi akacağı toprağın sertliğini bilir

ve suyun gövdesiyle yırtılınca toprak

artık ırmak mı ne denir

işte devrim

ona benzer bir akışın hızına denir



yarın ne olur bilirim ben

bahar gelir, otlar büyür

ölüm de yapraklanır

bir dağ bulur uzun uzun bakarım

bir çam ağacı gölgesi

güzel kokular veren

bir damla güneş görünce

sana da gülümseyeceğim yarın



şimdi senin uzanıp yattığın otlarda

yarın yeni bir yeşillik büyüyecek

(AEK)