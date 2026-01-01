Hüseyin Aykol için başsağlığı mesajları: Hepimizin bir parçası gitti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası 80 günlük yaşam mücadelesini kaybeden gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için basın mensupları, siyasi partiler, siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başsağlığı paylaştı. Taziyede bulundu.

Aykol’un ölümünün ardından yapılan paylaşımlarda, baskı ve sansür koşullarında sürdürdüğü gazetecilik faaliyeti, özgür basın geleneğine katkıları ve özellikle mahpusların sesi olma yönü öne çıktı:

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar: Özgür basının muhabiri, editörü, genel yayın yönetmeni, yılmaz emekçisi Hüseyin Aykol’u kaybettik. Yarım asırdır mücadelesiyle “tanık, sanık ve davacı” olan Aykol, emeği ve duruşu ile örnek bir gazeteciydi, yol arkadaşıydı. İnatla ve inançla yürüttüğü hakikat mücadelesiyle halkların savunucusu, mahpusların sesi oldu. Özgür basının hocası sevgili Hüseyin Aykol her zaman saygı ve sevgiyle anılacaktır. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır: Özgür basının hocası halk dervişi Hüseyin Aykol'u yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hüseyin Hoca, hastanede 3 aya yakın bir zaman direndi, umut saçmaya devam etti. Hakikatleri açığa çıkarma mücadelesine adadığı emeği, baskılara rağmen kalemini halkın gerçeklerinden yana tutması ve özgür basın çizgisindeki onurlu duruşu hep saygı ve minnetle hatırlanacaktır. Geride bıraktığı söz, duruş ve miras; gerçeğin peşinden yürüyenlere yol göstermeye devam edecektir. Ailesine, yakınlarına ve Özgür Basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Özgür basının hocası, çınarı, emektarı Sevgili Hüseyin Aykol’u kaybetmenin acısı yüreğimizde… Ömrünün yarım asrını basın geleneği içinde ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesine adayan Hüseyin Aykol, tüm baskılara rağmen hakikatin peşinden gitmekten asla geri durmadı. Ape Musa’nın yoldaşı Hüseyin Aykol, katledilen gazeteci arkadaşlarının kendisine bıraktığı mirası, her zorluğa rağmen gazetecilikte ısrar ederek sürdürdü. Özgür basın geleneği içinde binlerce öğrenci yetiştirdi. Geriye bıraktığı bu gelenek devam edecek. Kararlılığı ve inancı bizlere yol göstermeyi sürdürecek. Ailesinin, özgür basının, hepimizin başı sağ olsun…

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Çok üzgünüz. Özgür basın Ape Musa’dan sonra başka bir çınarını daha yitirdi. Sevgili Hüseyin Aykol'u kaybettik. Hüseyin hoca, kalemiyle hep doğruların yanında durdu, hakikati yazmaktan asla korkmadı. Onun yokluğu hepimizin yüreğinde derin bir boşluk bırakacak. Artık aramızda değil ama bıraktığı miras, yazdıkları, mücadelesi hep yaşayacak. Özgür basının, dostlarının ve hepimizin başı sağolsun.

Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz: Özgür basın geleneğinin emektarı, hocası, yoldaşı Hüseyin Aykol'u kaybettik. Anıları halkların ortak mücadelesinde daima yaşayacak. Başımız sağ olsun. Uğurlar olsun yoldaş.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG): 70 yıllık yaşamının 36 yılını ayırdığı Özgür Basın’ın emekçisi, çınarı, hocası gazeteci Hüseyin Aykol’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi, Özgür Basın emekçileri ve tüm meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz. Hüseyin Aykol hocamızın cenaze işlemleri için bilgilendirme yapılacaktır.

Ombudsman Faruk Bildirici: Hüseyin Aykol ile bunca yıl belki bir iki kez karşılaşmışızdır; ama ben asıl olarak kendisini son yıllarda yazışarak tanıdım. Gazetecilik kaygılarımız, yanlışlara karşı eleştirel bakışımız ve de farklılıklarımız bizi ortak paydada buluşturmuştu. Direngen, tavizsiz ama bir o kadar sakin, hoşgörülü, barışçıl bir kişilikti. Bilgece bir olgunluğu vardı. Ömrü boyunca gazetecilikte direnmiş, cezaevine girip çıkmayı işinin doğal parçası saymış bir gazeteciydi. Çok erken bir veda onunki... Oysa daha gazetecilik üzerine konuşacak, tartışacak çok sorunumuz vardı. Bu ülkede neden ‘Kürt medyası’nın doğduğunu, nasıl serpildiğini anlamak isteyenler onun yaşamına bakabilir. Anısına saygıyla...

İnsan hakları savunucusu Eren Keskin: Bombalanan Özgür Ülke önünde son fotoğraf. Ömrünü tüm baskılara karşı tek bir amaca adamış bir insan. Bir gazeteci. Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğinde dava arkadaşım... Ardında saygı ve sevgi bırakarak gitti bu dünyadan.

Gazeteci Abdurrahman Gök: Bizler 2026’da aramıza dönmenizi dilerken; siz her defasında özlemini duyduğunuz Apê Musa’ya, Gurbeteli’ye, Mazlum’a, Nagihan’a, Nazım’a, Aziz’e, Seyid’e, Cengiz’e ve isimlerini tek tek kayda geçtiğiniz özgür basın şehitlerine kavuştunuz hocam. Her çalışmamızda emeğiniz olacak…

Gazeteci-yazar Fuat Kav: Özgür Basın’ın büyük emektarı, halkların ve Kürtlerin sadık dostu gazeteci Hüseyin Aykol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ruhun şad olsun, hep sevgi saygı ve hürmetle anacağız.

Gazeteci Fatih Polat: Hüseyin çok sayıda gazeteci yetiştirdi, kitaplar yazdı. Tam bir emektardı. Cezaevlerinin sesi olması, yeri kolay dolmayacak özelliklerindendi. Umudunu hep diri tuttu. Evrensel'e dair ara ara küçük notlar yazıp yollardı. Kıymetli dost, yeri dolmaz komşu. Hep bizimle kalacak

Gazeteci Ender Öndeş: Başımız sağ olsun arkadaşlar. Hepimizin bir parçası gitti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi: Özgür Basının Hüseyin Hocası ömrünü adadığı gazetecilik mesleğinde halkların ve hakların sesi olmuştur. Bilhassa içerideki mahpusların dışarıda sesi olmuştur. Hakkında açılan davalar, hapis cezaları Hüseyin Aykol'u inandığı mücadeleden vazgeçirememiştir. Aynı zamanda Derneğimizin de üyesi olan Hüseyin Aykol'un kaybı toplumsal mücadelede yeri doldurmayacak bir kayıptır.

İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın: İlkeli bir gazeteci ve önemli bir insan hakları savunucusunu yitirdik. Mahpusların sesi, gözü kulağıydı. Çok üzgünüm, başta Nuray Ablamız olmak üzere hepimizin başı sağolsun.

Gazeteci İrfan Aktan: Özgür Basın hocasını, Kürt hareketi zor günlerin daimi dostunu, sosyalistler devrimci bir kalemi ve ülke ezilenlerin cesur sesi olan bir gazeteciyi, Hüseyin Aykol’u kaybetti. Devri daim olacak.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan: Özgür Basın geleneğinin hocası ve emektarı Hüseyin Aykol, Türkiye’de halkların haber alma ve doğru bilgilenme hakkı mücadelesine büyük emek vermiş isimlerden biriydi. Barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesine katkıları da tartışılmaz. Cezaevlerinde yılları geçenlerin sesi soluğu oldu. Hep saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Özgür Gündem gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerinden, meslek hayatı boyunca barış gazeteciliği yapmış, pek çok meslektaşımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Hüseyin Aykol'un vefatından büyük üzüntü duyuyoruz. Meslektaşımıza rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

ÖZGÜR BASININ HİZMETİNDE BİR ÖMÜR Hüseyin Aykol aramızdan ayrıldı

(HA)