ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:24 1 Ocak 2026 02:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 02:43 1 Ocak 2026 02:43
Okuma Okuma:  2 dakika

ÖZGÜR BASININ HİZMETİNDE BİR ÖMÜR

Hüseyin Aykol aramızdan ayrıldı

Gazeteci Hüseyin Aykol, 14 Ekim'de geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi altında tutulduğu Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son nefesini verdi. 35 yıldır, özgür basın mecralarındaki çalışmalarıyla meslektaşlarının saygı ve sevgisini kazanan Aykol'un ölümü derin üzüntüyle karşılandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hüseyin Aykol aramızdan ayrıldı
Hüseyin Aykol

Yeni Yaşam gazetesinin okur temsilcisi ve yazarı Hüseyin Aykol, 14 Ekim’de Ankara’daki evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı ve tedavi altında tutulduğu Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son nefesini verdi.

Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı
Gazeteci Hüseyin Aykol beyin kanaması geçirdi, ameliyata alındı
14 Ekim 2025
Gazeteci Hüseyin Aykol yeniden ameliyata alındı
Gazeteci Hüseyin Aykol yeniden ameliyata alındı
15 Ekim 2025

Aykol aylardır yoğun bakımda tutuluyor ve uyutularak yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesi için çaba gösteriliyordu. Yeni Yaşam'dan yapılan açıklamada Aykol'un yeni yılın ilk saatlerinde aramızdan ayrıldığı duyuruldu.

Hüseyin Aykol kimdir?

1952'de Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Aykol, ikokulu Salihli’de okuduktan sonra orta öğrenimini parasız yatılı sınavıyla kazandığı İzmir Maarif Koleji’nde tamamladı ve liseden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan yüksek öğrenimini  Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürdü, son sınıfta siyasal etkinlikleri dolayısıyla tutuklandı ve 12 Eylül askeri yargısının hükmüyle 10 yıl cezaevinde geçirdikten sonra öğrenim hayatını sonlandırdı.

1970’lerden başlayarak sosyalist ve muhalif yayınlarda çalıştı. “Sosyalizm: Teori ve Pratik” dergisinde ve ardından birçok dergi ve gazetede editörlük ve yazarlık yaptı. Yeni dönem Kürt gazeteciliğinin öncü organı Özgür Gündem gazetesinde farklı dönemlerde görev aldı, yazarlığın yanı sıra editörlük ya da sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlendi.

Son yıllarda Yeni Yaşam'da düzenli yazmanın yanında çeşitli günlük, haftalık ve aylık yayımlarda da yazıları yayınlanıyor.

2018'de “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası istinaf mahkemesince onandı.

Çok sayıda çeviri ve telif çalışmaları arasında “Özgür Basın Tarihi” başlıklı yapıtıyla Kürt basınının tarihini derleyerek özgür basın geleneğini kayıt altına aldı.

“İlginç Zamanlarda Yaşamak” başlıklı kitabıyla kendi yaşamı çerçevesinde Türkiye’nin yakın politik tarihine ve basın özgürlüğü mücadelesine ışık tuttu.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Hüseyin Aykol özgür basın yeni yaşam
bu haberin uzantıları
Hüseyin Aykol için başsağlığı mesajları: Hepimizin bir parçası gitti
1 Ocak 2026
/haber/huseyin-aykol-icin-bassagligi-mesajlari-hepimizin-bir-parcasi-gitti-315117
ilgili haberler
EVRİM KEPENEK YAZDI
Ömrü Cezaevinde Geçen Gazeteci: Hüseyin Aykol
13 Temmuz 2019
/yazi/omru-cezaevinde-gecen-gazeteci-huseyin-aykol-210410
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Hüseyin Aykol için başsağlığı mesajları: Hepimizin bir parçası gitti
1 Ocak 2026
/haber/huseyin-aykol-icin-bassagligi-mesajlari-hepimizin-bir-parcasi-gitti-315117
ilgili haberler
EVRİM KEPENEK YAZDI
Ömrü Cezaevinde Geçen Gazeteci: Hüseyin Aykol
13 Temmuz 2019
/yazi/omru-cezaevinde-gecen-gazeteci-huseyin-aykol-210410
Sayfa Başına Git