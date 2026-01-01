Hüseyin Aykol aramızdan ayrıldı

Yeni Yaşam gazetesinin okur temsilcisi ve yazarı Hüseyin Aykol, 14 Ekim’de Ankara’daki evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı ve tedavi altında tutulduğu Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son nefesini verdi.

Aykol aylardır yoğun bakımda tutuluyor ve uyutularak yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesi için çaba gösteriliyordu. Yeni Yaşam'dan yapılan açıklamada Aykol'un yeni yılın ilk saatlerinde aramızdan ayrıldığı duyuruldu.

Hüseyin Aykol kimdir? 1952'de Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Aykol, ikokulu Salihli’de okuduktan sonra orta öğrenimini parasız yatılı sınavıyla kazandığı İzmir Maarif Koleji’nde tamamladı ve liseden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürdü, son sınıfta siyasal etkinlikleri dolayısıyla tutuklandı ve 12 Eylül askeri yargısının hükmüyle 10 yıl cezaevinde geçirdikten sonra öğrenim hayatını sonlandırdı. 1970’lerden başlayarak sosyalist ve muhalif yayınlarda çalıştı. “Sosyalizm: Teori ve Pratik” dergisinde ve ardından birçok dergi ve gazetede editörlük ve yazarlık yaptı. Yeni dönem Kürt gazeteciliğinin öncü organı Özgür Gündem gazetesinde farklı dönemlerde görev aldı, yazarlığın yanı sıra editörlük ya da sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlendi. Son yıllarda Yeni Yaşam'da düzenli yazmanın yanında çeşitli günlük, haftalık ve aylık yayımlarda da yazıları yayınlanıyor. 2018'de “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası istinaf mahkemesince onandı. Çok sayıda çeviri ve telif çalışmaları arasında “Özgür Basın Tarihi” başlıklı yapıtıyla Kürt basınının tarihini derleyerek özgür basın geleneğini kayıt altına aldı. “İlginç Zamanlarda Yaşamak” başlıklı kitabıyla kendi yaşamı çerçevesinde Türkiye’nin yakın politik tarihine ve basın özgürlüğü mücadelesine ışık tuttu.

