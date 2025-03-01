Hürriyet yazarı Fırat: Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısının ardından devletin atacağı adımları yazdı.

Fırat, "Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak" başlıklı yazısında, “daha önceki süreçlerin tekrarlanmaması için bazı yeni mekanizmaların devreye alınacağını” belirtti.

PKK’nin kendini feshetmesinin ardından, silahların kayıt altına alınacağını ve seri numaralarının işleneceğini ileri süren Fırat, silahların bırakılmasına ilişkin mekanizmanın hem Suriye’de hem de Irak’ta oluşturulacağını iddia etti.

Devletin gündeminde PKK lideri Öcalan’a yönelik bir “af” tartışmasının olmadığını öne süren Fırat’ın yazısı özetle şöyle:

Devlet gerekli gördüğü demokratikleşme adımlarını da ancak bu lağvetme süreci başarıyla tamamlanırsa gündemine alacak.

Gelelim bu süreçle ilgili ortaya atılan iddialara ve bu iddialara yönelik Ankara’nın bakış açısına:

Çağrının ardından terör örgütünün bu süreci suiistimal edebileceğine ilişkin uyarılar yapılıyor. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Devlet tüm riskleri bilerek, son kez, bölgenin istikrarı için önemli bir girişimde bulundu. Bu girişimin tüm ihtimalleri de değerlendirmeye alındı.

- Sürecin kolay olmayacağı biliniyor. Ancak bölgedeki gelişmeler, konjonktür değerlendirilerek böyle bir adım atılması gerekiyordu ve atıldı.

- Hem Kandil’in hem Irak kanadının hem de Suriye kanadının çağrıya dürüstçe evet demeyebileceğini belirten kaynaklar “itaat ettik” mesajı verip ardından zamana yayarak provokasyonlarla sürecin baltanabileceği ihtimalini de dikkate alıyor.

- Böyle bir durumda hem Irak hem de Suriye’de terörle mücadele tavizsiz devam ettirilecek.

- Devletin gündeminde hiçbir koşulda af yok.

- “Af yok” cümlesini biraz açmak gerekirse, KCK yapılanmasındaki yönetici kadro hiçbir koşulda Türkiye’ye gelemeyecek.

- Yönetici kadro için birinci seçenek üçüncü ülkelerde yaşamaları. Burada daha önce örgütle ilişkisi olmayan ülkeler öne çıkıyor.

- İkinci seçenek ise Irak ve Suriye’nin kabul etmesi durumunda o ülkelerde kalmaları.

- Türk vatandaşları olan örgüt üyelerinin ise silahlı eyleme girmemeleri koşulu ve ispatıyla topluma kazandırılması planlanıyor.

YPG için en iyi seçenek Suriye’ye entegre olmak

- Suriye’deki YPG yapılanmasının önünde iki seçenek bulunuyor.

- Birinci seçenek Suriye devletiyle uzlaşarak, Suriye’deki yeni devlet yapılanmasına dahil olmak.

- İkincisi ise terör eylemlerine devam etmek. Ancak YPG böyle bir seçeneği tercih ederse, kendisi için hayli zorlu bir süreç başlayacak.

- Çünkü YPG’nin kontrol ettiği alanlarda Arap nüfus yoğunluğu fazla.

- Yeni Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu ve bu iki güce Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü kaynağında kurutma politikası çerçevesinde vereceği destek de hesaplanırsa ABD’ye rağmen YPG’nin başarılı olması beklenmiyor.

- Ankara YPG için en iyi seçeneğin müzakereler sonucunda Suriye Devleti’nin bir parçası haline gelmek olduğunu düşünüyor.

- Sözün özü Ankara’da tüm seçenekler hesaplanıyor ve her seçeneğe göre ayrı bir yol hikâyesi oluşturuluyor.

(RT)