Doğan Grubu'nun tüm medya varlıklarını Ziraat Bankası’nın verdiği krediyle 2018’de 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in medyadaki küçülmesi devam ediyor.

Son olarak Hürriyet, Ankara’daki baskı ofisini kapatma kararı aldı. Olay şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle açığa çıktı.

KAP’a “Ankara DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi hakkında” bir bildirim yapan Hürriyet, gerekçe olarak ‘kaynakların daha etkin kullanılması’, ‘verimliliğin artırılması’ ve ‘fason basım imkanlarının değerlendirilmesi’ni gösterdi.

Kapatmanın “Fason basım imkanları dikkate alındığında, şirketin basım kapasitesi üzerinde” ve “şirketimizin toplam satışları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı”nı kaydetti.

Şirketin açıklaması şöyle:

“Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amacıyla 15.12.2025 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Ankara'daki basım faaliyetlerinin durdurulmasına ve Osmangazi Mahallesi Özal Bulvarı N120 Sarayköy Pursaklar / Ankara adresinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DPC Şubesi'nin görülen lüzum üzerine kapatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.”

Hürriyet’in Ankara DPC şubesi, Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde ve yaklaşık 58 bin metrekare arsa üzerine kurulu. Kapalı alan yaklaşık 16 bin metrekare büyüklüğünde.

Evrensel, Hürriyet’in Ankara ofisinde çalışan 59 gazeteci ve diğer personelin, bu kararın ardından işsiz kalmasının beklendiğini yazdı.

Demirören geçtiğimiz aylarda borcuna karşılık İzmir, Antalya ve Trabzon’daki baskı tesisi ile İzmir’de Hürriyet ve DHA binasını Ziraat Bankası’na devretmişti. Hürriyet'in Ege ve Ankara ekleri de 1 Eylül 2024'ten beri çıkmıyordu.

