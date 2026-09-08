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YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 12:29 8 Eylül 2026 12:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 12:31 8 Eylül 2026 12:31
Okuma Okuma:  2 dakika

Hürmüz Diril davasında savcıdan ceza talebi

Duruşmada söz alan Diril çiftinin kızı Gülcan Diril, ailesinin yıllardır adalet beklediğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hürmüz Diril davasında savcıdan ceza talebi
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*Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak 2020'de kaybolan Hürmüz Diril'in akıbetinin ortaya çıkarılması için açılan davanın dördüncü duruşması görüldü.

*Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, tutuklu sanık Apro Diril'in cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Hürmüz Diril ve eşi Şimoni Diril 2020'de evlerinden kaybolmuş, Şimoni Diril'in cenazesi 70 gün sonra bulunmuştu. Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanıyor.

*Duruşmada Diril çiftinin kızı Gülcan Diril, 7 yıldır adalet beklediklerini belirterek babasının bulunmasını ve faillerin cezalandırılmasını istedi.

*Mahkeme, Apro Diril'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Apro Diril daha önce Şimoni Diril'in öldürülmesinden müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şırnak’ta 11 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Hürmüz Diril’in akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. Savcı, tutuklu sanık Apro Diril’in cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî köyünde kaybolan Hürmüz Diril ve eşi Şimoni Diril’in dosyasında Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız’ın “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Apro Diril cezaevinden, tutuksuz sanıklar Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan Diril çiftinin kızı Gülcan Diril, ailesinin yıllardır adalet beklediğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Diril, “7 yıldır acı çekiyoruz. Teknoloji ve istihbarata rağmen katiller bulunamadı. Tutuklu sanık bu cinayeti işledi ama tek başına yapmadı. Delilleri kendimiz topladık. Sadece adalet istiyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Sizden isteğimiz babamızın bulunması ve faillerin cezalandırılmasıdır” dedi.

Diril ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz de daha önce mahkemenin reddettiği taleplerini yineledi. Dilsiz, dosyada sanıkla görüştüğü belirtilen ve başkası adına kayıtlı olduğu halde Sabri Bulut tarafından kullanıldığı ifade edilen telefon hattının araştırılmasını ve Bulut’un dinlenmesini istedi. Ayrıca Apro Diril’in telefon kayıtlarının mahkemeye sunulmasını talep etti.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, tutuklu sanık Apro Diril’in cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Apro Diril’in avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, Apro Diril’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Eylül’e erteledi.

Şimoni Diril’in cenazesi 70 gün sonra bulundu

Hürmüz Diril (71) ve Şimoni Diril (65), 11 Ocak 2020’de Beytüşşebap’ın Mehrî köyündeki evlerinden kayboldu. Şimoni Diril’in cansız bedeni, kaybolduktan 70 gün sonra evlerinin yaklaşık 1,5 kilometre kuzeybatısındaki Hêzil Çayı’nda bulundu. Hürmüz Diril’den ise bugüne kadar haber alınamadı.

Şimoni Diril’in ölümüyle ilgili Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından dava açıldı. Mahkeme, 21 Temmuz 2023’te Apro Diril’i bu suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırırken, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız’ın beraatine karar verdi.

Hürmüz Diril’in kaybolmasına ilişkin ise ayrı bir iddianame hazırlandı. İddianamede Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız “kasten öldürme” suçlamasıyla sanık olarak yer aldı.

Gülcan Diril'den Adalet Bakanı'na çağrı: En azından cenazemizi bulun
Gülcan Diril'den Adalet Bakanı'na çağrı: En azından cenazemizi bulun
29 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hürmüz diril Hurmüz Diril Gülcan Diril
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