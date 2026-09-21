Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu, iki kişi yaralandı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamasında, kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerine isabet ettiğini belirtti.

UKMTO, saldırıda mürettebattan iki kişinin hafif yaralandığını ve tankerin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına doğru seyrini sürdürdüğünü aktardı.

Olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği raporu almadığını belirten UKMTO, bölgedeki gemilere ihtiyatlı seyretmeleri ve şüpheli durumları kuruma bildirmeleri çağrısı yaptı.

UKMTO, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması bünyesinde faaliyet gösteren, ticari gemiler ile askeri ve deniz güvenliği makamları arasında bilgi akışını sağlayan başlıca irtibat ve olay bildirim merkezi.

Hürmüz Boğazı’nda son durum

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı ve çevresindeki ticari gemiler de saldırıların hedefi oldu. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 15 Eylül itibarıyla bölgede ticari gemilere yönelik 80 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda en az 22 denizci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışmaların başlamasının ardından boğazdan geçişler sert biçimde azaldı. Son aylarda bazı tankerler yeniden geçiş yapmaya başlasa da trafik savaş öncesindeki düzeyinin altında seyrediyor. IMO, bölgedeki yaklaşık 20 bin denizci, liman çalışanı ve açık deniz tesisi çalışanının krizden etkilendiğini bildiriyor.

Hürmüz, savaş öncesinde günde yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği bir güzergâhtı. Bu, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birine denk geliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, güvenlik riskleri nedeniyle Ağustos 2026’da Körfez’de günlük 10 milyon varilden fazla petrol üretimi devre dışı kaldı; petrol ürünleri ve LPG ihracatı ise savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 60 daha düşük seyretti.

IMO’nun kayıtlarına göre 8-12 Eylül arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde en az beş ticari gemi zarar gördü. 12 Eylül’de vurulan El Gaia adlı gemide iki denizci kayboldu, 9 Eylül’de Hercules Star’a yönelik saldırıda bir denizci hayatını kaybetti.