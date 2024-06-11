Hunter Biden üç ağır suçtan mahkum

Hunter Biden Salı günü, 2018'de silah satın alımı sırasında işlediği iddia edilen üç ağır suçun üçünden de mahkum edildi. Savcılar, başkanın oğlunun silah satın alma sırasında zorunlu olarak doldurulan formda uyuşturucu bağımlılığı ve yasa dışı silah kullanmı konusundaki soruları yanıtlarken yalan söylediğini iddia ediyorlardı.

Hunter Biden, kararı duygusal tepkiler göstermeksizin dinledi.

Başkan Joe Biden, karardan az sonra yaptığı açıklamada, sonucu kabul edeceğini ve Hunter temyiz başvurusunu değerlendirirken "yargı sürecine saygı göstermeye devam edeceğini" söyledi.

Hunter Biden neden mahkûm oldu?

Jüri üyeleri, Hunter Biden'ı bir federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, uyuşturucu kullanıcısı olmadığını beyan ederek başvuru formunda yanlış bilgi vermek ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı bulundurmaktan suçlu buldu.

Hunter Biden'ın eski karısı ve eski kız arkadaşı, uyuşturucu pipolarını ve diğer uyuşturucu gereçlerini bulduklarını doğrulayan ifadeler verdiler.



Nihaî cezanın ne zaman ve ne kadar süre için verileceği henüz belli değil. Toplam, en çok 25 yıl ceza alması mümkün ama teamüle göre ilk kez suç işleyenler için azami cezadan uzaklaşılması gerekiyor. Ayrıca yargıcın onu kesinlikle hapis cezasına mahkûm etmeyeceği de belirsiz.

Sonuçta başkanı oğlu Hunter Biden ve baş siyasi rakibi Donald Trump, mahkeme salonlarının da seçim zeminine dönüştüğü bir seçim yılında jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuş oldu.

Biden'ın avukatı Abbe Lowell, "Mevcut tüm yasal zorlukları güçlü bir şekilde takibe devam edeceklerini" söyledi. Hunter Biden yaptığı yazılı açıklamada sonuçtan hayal kırıklığına uğradığını ancak ailesinin ve arkadaşlarının desteğine minnettâr olduğunu söyledi.

Joe Biden, oğlunun yargılandığı Delaware'deki federal mahkeme salonundan uzak durdu ve kendi Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir ceza davasına müdahale ediyormuş gibi görünmemek için dava hakkında çok az konuştu.

Hunter Biden'ın mahkûmiyeti, Trump'ın 2016 kampanyasında bir oyuncuya sus payı ödemesiyle ilgili 34 ağır suçtan suçlu bulunmasından birkaç hafta sonra geldi. İki vaka arasında mahiyet bakımından bir özdeşlik olmadığı gibi, Hunter Biden politik bir görevi olmayan sıradan bir yurttaş. Ancak hem Hunter Biden hem Donald Trump güncel siyasetin kurbanı olduklarını savundular.

Ancak Trump, kararının "hileli" olduğunu iddia ederken Joe Biden, oğlu hakkında verilecek kararı "kabul edeceğini ve onu affetmek için çaba göstermeyeceğini" söyledi.

(AEK)