TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
JIYAN
DW: Dîroka Weşanê: 25.08.2026 08:45 25 Tebax 2026 08:45
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.08.2026 08:48 25 Tebax 2026 08:48
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hunermendê filistînî Suleyman Mensûr koça dawî kir

Yek ji navên pêşeng ên hunera nûjen a Filistînê wênesaz, peykersaz, nivîskar û karîkatûrist Suleyman Mensûr di 79 saliya xwe de koça dawî kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Hunermendê filistînî Suleyman Mensûr koça dawî kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Hunermendê filistînî Suleyman Mensûr, li Nexweşxaneya Maqasidê ya li Qudsa Rojhilat a ku di bin dagirkeriyê de ye, dihat dermankirin. Mensur di 79 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da.

Mensûr ku yek ji nûnerên girîng ên hunera nûjen a Filistînê bû, bi berhemên xwe yên bi salan di nav navdarên ên bîra çandî û hunerî ya Filistînê de cih girt.

Di xebatên Mensûr de têkiliya filistîniyan a bi axê re, ezmûna koçberkirinê û bîra kollektîf xwedî cîhekî taybet bû. Hunermend bi taybetî sembolên ku ji çand, dîrok û kevneşopiyên Filistînê distandin dixistin nav berhemên xwe.

Mensûr, huner di heman demê de wekî beşeke ji têkoşîna xuyabûniyê ya filistîniyan dinirxan û di hevpeyvîneke xwe ya sala 2024an de berpirsiyariya hunermend û xebatkarên qada çandê bi gotinên “mirovîkirina ji nû ve ya gelê Filistînê” anîbû ziman.

Bi mirina Mensûr re, yek ji nûnerên herî girîng ên têkiliya hunera Filistînê ya bi bîr, ax û berxwedanê re kêm bû.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Süleyman Mansur Filistîn
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê