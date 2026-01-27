TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.01.2026 13:29 27 Çile 2026 13:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.01.2026 13:34 27 Çile 2026 13:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hunermenda Kurd Yelda Ebasî li Meşhedê hat girtin

Hat diyarkirin ku Yalda Ebasî ji bo betlaneyên Noelê bi hevjîn û zarokê xwe re ji Almanya çûye Îranê û di dema serdanê de hatiye girtin. Malbat û xizmên wê yên nêzîk dibêjin ku Ebasî ji pêvajoya darizandinê nehatiye agahdarkirin û mafê wê yê hiqûqî hatiye bêparkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Hunermenda navdar a Kurd Yelda Ebasî ku ji bo serdana malbata xwe çûbû bajarê Meşhedê yê Îranê, ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hat girtin.

Li gorî nûçeya Rûdawê hatiye ragihandin ku cezayê salekê zindanê lê hatiye birîn û ew şandine girtîgehê.

Rêxistina Mafên Mirovan a Hengawê ragihand ku Yelda Ebasî li Almanyayê dijî û ji bo serdana malbata xwe çûbû Xorasanê lê li bajarê Meşhedê hat girtin.

Endamê Birêvebiriya Rêxistina Mafên Mirovan a Hengawê Erselan Yarehmedî ji Rûdawê re got:

"Yelda Ebasî 23yê vê mehê ji aliyê hêzên ewlehiyê ve li mala dayîka xwe ya li bajarê Meşhedê hat desteserkirin."

Erselan Yarehmedî diyar kir ku hêzên ewlehiyê piştî desteserkirinê, Yelda Ebasî veguhest Girtîgeha Wekîlabadê ya Meşhedê.

Yelda Ebasî ku hunermendeke Kurd a Xorasanê ye, dayîka zarokeke 18 mehî ye û ji bo betlaneya sersalê li gel hevjîn û zaroka xwe çûbû ziyarete malbata xwe.

Sedema cezakirinê

Erselan Yarehmedî derbarê sedema girtina wê destnîşan kir ku piştî desteserkirinê jê re hatiye gotin ku di dosyeyeke têkildarî çalakiyên wê yên di dema xwenîşandanên sala 2022yan de, cezayê salekê zindanê bêyî amadebûna wê lê hatiye birîn û niha ew ceza tê bicihkirin.

(AY)

Stenbol
binpêkirina mafên hunermendên Kurd Rejîma Îranê Yelda Abbasi
