Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bir grup sivilin Humus'un El-Sabil semtinde genel asayiş güçlerince tutuklandıktan sonra aşağılandıklarını ve insanlık dışı muamelelere tabi tutulduklarını gösteren bir videoyu dolaşıma soktu.

Video görüntüleri, tutuklanan sivillerin, tutuklayanların istediği şekilde bağırmaya zorlandıklarını, korkutulmaları için havaya ateş edildiğini ve ele geçirilenlerin aşağılayıcı bir biçimde yerlerde sürüklendiklerini gösteriyor. SOHR yapılanların eski rejimin “Şebbiha" uygulamalarını andırdığını aktarıyor.

SOHR'un haberine göre, genel asayiş güçlerinin, kısa süre önce güvenlik harekatlarına maruz kalan mahallelerin sakinlerini hiçe sayarcasına gerçekleştirdikleri bu uygulamalar kamuoyunda yaygın öfkeye yol açtı.

SOHR kaynakları, Şam hükümetine bağlı Askeri Harekat İdaresi ve İçişleri Bakanlığınca Humus'un El-Zehra, El-Abbasiye, El-Muhacirin, El-Erman, Ceb El-Cendel, El-Sabil ve Kerem Şemşem mahalleleriyle El-Sitten caddesinde yeni bir güvenlik seferberliğine girişildiğini bildirdi.

Şebbiha nedir?

Şebbiha [Arapça: الشبيحة, İngilizce: Shabiha], Suriye'de eski rejime sadık yarı resmi bir milis gücünü tanımlamak için kullanılan bir terim. Arapça'da "hayaletler" ya da "haydutlar" anlamlarına gelen Şebbiha 1980'lerde Hafız Esad döneminde, özellikle de Esad ailesinin ve rejime yakın kesimlerin kontrolündeki yasadışı faaliyetlerde yer alan, genellikle rejimin koruması altında kaçakçılıkla uğraşan grupları ifade ediyordu. Şebbiha, devrilen rejimde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin liderlik ettiği Baas rejimini destekleyen unsurlardan oluşuyordu.

Şebbiha, Suriye İç Savaşı sırasında rejim karşıtı protestoları bastırmakta aktif rol almış, sivillere yönelik katliam, işkence, yağma ve zorla yerinden etme gibi insan hakları ihlalleriyle suçlanmıştı. Çoğu kez orduyla birlikte veya onun gölgesinde hareket etmeleri yarı resmi bir güç haline gelmelerini kolaylaştırdı.