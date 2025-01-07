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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 00:34
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 03:04
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REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ

Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor

Şam'da iktidarı ele geçiren HTŞ güçleri, devrik iktidarın "Şebbiha" denilen başıbozuk paramiliter yapılarla halka yönelik devlet terörü uygulamalarını diriltti. Emirlere uymadıkları iddia edilenlerin aşağılanarak ve darp edilerek sokaklarda teşhiri öfke dalgası doğurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
HTŞ'ye bağlı genel asayiş güçleri Humus'ta gövde gösterisinde/SOHR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bir grup sivilin Humus'un El-Sabil semtinde genel asayiş güçlerince  tutuklandıktan sonra aşağılandıklarını ve insanlık dışı muamelelere tabi tutulduklarını  gösteren bir videoyu dolaşıma soktu.

Humus'ta bağırtılarak sokaklarda dolaştırılan tutuklular (videodan kayıt)

Video görüntüleri, tutuklanan sivillerin, tutuklayanların istediği şekilde bağırmaya zorlandıklarını, korkutulmaları için havaya ateş edildiğini ve ele geçirilenlerin aşağılayıcı bir biçimde yerlerde sürüklendiklerini gösteriyor.  SOHR yapılanların eski rejimin “Şebbiha" uygulamalarını andırdığını aktarıyor.

Kamuoyunda yaygın öfke

SOHR'un haberine göre, genel asayiş güçlerinin, kısa süre önce güvenlik harekatlarına maruz kalan mahallelerin sakinlerini hiçe sayarcasına gerçekleştirdikleri bu uygulamalar kamuoyunda yaygın öfkeye yol açtı.

SOHR kaynakları, Şam hükümetine bağlı Askeri Harekat İdaresi ve İçişleri Bakanlığınca Humus'un El-Zehra, El-Abbasiye, El-Muhacirin, El-Erman, Ceb El-Cendel, El-Sabil ve Kerem Şemşem mahalleleriyle El-Sitten caddesinde yeni bir güvenlik seferberliğine girişildiğini bildirdi.

Şebbiha nedir? 

Şebbiha [Arapça: الشبيحة, İngilizce: Shabiha], Suriye'de eski rejime sadık yarı resmi bir milis gücünü tanımlamak için kullanılan bir terim. Arapça'da "hayaletler" ya da "haydutlar" anlamlarına gelen Şebbiha 1980'lerde Hafız Esad döneminde, özellikle de Esad ailesinin ve rejime yakın kesimlerin kontrolündeki yasadışı faaliyetlerde yer alan, genellikle rejimin koruması altında kaçakçılıkla uğraşan grupları ifade ediyordu. Şebbiha, devrilen rejimde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin liderlik ettiği Baas rejimini destekleyen unsurlardan oluşuyordu.

Şebbiha, Suriye İç Savaşı sırasında rejim karşıtı protestoları bastırmakta aktif rol almış, sivillere yönelik katliam, işkence, yağma ve zorla yerinden etme gibi insan hakları ihlalleriyle suçlanmıştı. Çoğu kez orduyla birlikte veya onun gölgesinde hareket etmeleri yarı resmi bir güç haline gelmelerini kolaylaştırdı.

Operasyonlar ve "uzlaşma" zorlamaları

Eski rejim güçlerinin üyesi oldukları, uzlaşma anlaşması yapmayı reddettikleri ve silahlarını teslim etmedikleri iddia edilen kişi ve toplulukları hedef alan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri bölgede gerçekleştirdikleri taramalarda bu mahallelerdeki evlerde sıkı güvenlik önlemleri altında genel arama ve  baskınlar düzenledi.

SOHR'un haberine göre Askeri Harekat İdaresi, dün Humus kentindeki Akreme ve Vadi El-Zehab mahallelerindeki güvenlik opearsyonları sırasında tutuklanan yazar "Ali Mu'in Salih"i serbest bıraktı. Askeri Harekat İdaresi ayrıca uzlaşma anlaşmasına vardıklarını söylediği gözaltındaki 20 kişiyi daha serbest bıraktı.

(AEK)

Haber Yeri
Humus
Suriye insan hakları ihlalleri halkı aşağılamak
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