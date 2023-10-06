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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 10:22
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 12:22
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Humus Askeri Akademisi saldırısında ölü sayısı 89’a yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı yaralı sayısını ise 277 olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/humus-askeri-akademisi-saldirisi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-89a-yukseldi.jpeg
Fotoğraf: Saldırı öncesi Humus Askeri Akademisi'ndeki mezuniyet töreni

Suriye’nin Humus vilayetinde dün (5 Ekim) askeri okul öğrencilerinin mezuniyet törenine yapılan saldırıda bilanço artıyor.

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda 31’i kadın, 5’i çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 89’a yükseldiği belirtildi.

Bakanlık, yaralı sayısını ise 277 olarak açıkladı.

Ne olmuştu?

İdlip’teki cihatçı gruplar, Humus Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenini patlayıcı mühimmat taşıyan İHA’larla hedef aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, mezuniyet töreni nedeniyle askeri personelin yanı sıra askeri öğrencilerin ailelerinin de alanda bulunduğunu ve saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu saldırının bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler” dedi.

Şam yönetimi, Humus Askeri Akademisi’nin mezuniyet törenine yönelik insansız hava araçlarıyla yapılan saldırının ardından üç günlük ulusal yas ilan etti.

Saldırının ardından Rusya’ya ait savaş uçakları ve Suriye ordusu, büyük oranda Heyet-i Tahrir’uş Şam adlı cihatçı örgütün kontrolünde bulunan İdlip ve çevresini hedef alan hava-kara bombardımanı başlattı.

(VC)

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