Hülya Deveci: Ogün Samast zamanaşımı nedeniyle yargılanamaz

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Hrant Dink’in faili Ogün Samast hakkında serbest bırakıldıktan sonra hazırlanan iddianameyle ilgili bianet’e konuştu.

Deveci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Samast’ın cinayet tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle iddianameyi İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiğini söyledi.

Mahkemenin değerlendirme yaparak iddianameyi kabul etmesi ya da ­savcılığa iade etmesi için 15 gün süresi olduğunu bilgisini verdi.

Ancak Deveci “Hukuki anlamda görüşüm; sevk maddelerine göre bu dosyanın zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu yönünde” dedi ve bu nedenle Samast’ın yargılanamayacağını aktardı.

Ogün Samast’ın 17 Temmuz 2019’da Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’le birlikte yargılandığı davada TCK 220 yani ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını hatırlatan Deveci, yeni iddianamenin Anayasal düzene karşı suçlar kapsamındaki TCK 314/2’den yani silahlı örgüt üyeliğinden hazırlandığını ifade etti.

"Mahkeme talepleri dinlemedi"

Deveci “314/2 her ne kadar normal şartlarda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis öngörse de bu suçun zaman aşımı süresi 22,5 yıl. Ama Ogün Samast, suçu işlediği yani Hrant Dink’i öldürdüğü tarihte 18 yaşından küçük olduğu için zamanaşımı süresi normal sürenin 3’te 2’si kadar. Bu da 15 yıl yapıyor. Dolayısıyla Ogün Samast’ın bu suçtan yargılanabilmesi için gerekli süre 19 Ocak 2022’de doldu” diye konuştu.

2019’da ısrarlarına rağmen mahkemenin TCK 314’ten değil 220’den hüküm kurduğuna dikkat çeken Deveci “Zaten sorun da burada. 2019’da biz ‘Bu insanları suç işlemek amacıyla örgüt kurmadan değil, Anayasayı ihlalden ve silahlı örgüt suçlamasıyla yargılananız gerekiyor’ dediğimiz halde mahkemeye kabul ettiremedik. Mahkeme tüm ısrara rağmen tüm sanıklar için TCK 220’den (suç işlemek amacıyla örgüt kurma) ceza verdi. TCK 220’nin öngördüğü ceza oranı düşük olduğu için Yargıtay da bu suçun zamanaşımı süresi 12 yıldır dedi. Doğal olarak zamanaşımından dosyayı düşürdü. Vakti zamanında TCK 314’ten yargılama yapsalardı hem davanın zamanaşımı süresi dolmamış olacaktı hem de Ogün Samast hala hapis olacaktı" dedi.

Ogün Samast hakkında yeni iddianame

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(HA)