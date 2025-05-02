AKP hükümeti, kamuoyunun büyük kısmının karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine dair kararlılığını sürdürüyor. 1 Mayıs 2025’te açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil, ancak uygun finansman bulunduğunda kesinlikle yapacağız” diyerek projenin hâlâ masada olduğunu net biçimde dile getirdi.

Kanal İstanbul Güzergahında Yaşayanlar Anlatıyor

Oysa açıklaması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kısa süre önceki “Proje gündemimizde yok” beyanıyla çelişki taşısa da zaten Ulaştırma Bakanlığı’nın 2024–2028 Stratejik Planı'nda, Kanal İstanbul Projesi'nin 2027’ye kadar %30’unun, 2028’de ise %45’inin tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a Şubat 2025’te yapılan sunumda, projenin Kamu-Özel İş Birliği modeliyle ve özel sektör finansmanıyla, 5 yıl sürede tamamlanmasının planlandığı, maliyetinin ise 15 milyar dolar olduğu belirtildi. Kanalın 360 metre genişliğinde ve 21 metre derinliğinde olacağı, üzerine 6 köprü inşa edileceği ve çevresinde iki yeni yerleşim bölgesi kurulacağı ifade ediliyor.

TOKİ’nin Mart-Nisan 2025 döneminde Kanal İstanbul güzergahında imzaladığı 23 ayrı ihale kapsamında toplam 24 bin 150 konut, 1121 işyeri, 7 cami ve 6 okul yapılması planlanıyor. Bu projelerin toplam maliyeti 45 milyar 242 milyon TL.

Öte yandan, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, projenin kamu yararına uygun olmadığını belirtti. Raporda, Sazlıdere Barajı’nın yok olacağı, Şamlar Ormanı’nın zarar göreceği, Terkos Gölü’nün devre dışı kalacağı ve su krizinin tetikleneceği uyarısı yapıldı.

Özel: İstanbul'u savunuyoruz

Hükümet kararlı: Kanal yapılacak | Özel: İstanbul'u savunacağız



Özel, "Cumhurbaşkanı ile birlikte geçen helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler. Murat Kurum’un bunu inkâr etmesi, halkın tepkisinden korktuğu içindir" dedi.



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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta dün (1Mayıs) Kadıköy’de basına yaptığı açıklamada Kanal İstanbul tartışmasına da değindi. "Bugün Taksim’deki abluka iktidarın özgüvensizliğini gösteriyor. Bu meydanın özgürleşmesi de emeğin kalkması da yakındır. Onun için mücadele ediyoruz. Sendikasız işçilere de örgütlenin diyorum" dedi.

Özel, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun “Kanal İstanbul yapılacak” açıklamasına da şu yanıtı verdi:

“Daha 1-2 gün önce Murat Kurum ‘Gündemimizde yok’ dedi. Ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı ‘Var, hiç gündemimizden çıkmadı, yapacağız’ dedi. Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte geçen 27 Şubat’ta helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler. Orada bulunmasına rağmen Murat Kurum’un bunu inkâr etmesi, halkın tepkisinden korktuğu içindir.”

Özel Erdoğan’a doğrudan çağrı yaptı:

“Hodri meydan! Koyun İstanbul’a sandığı, oylayalım Kanal İstanbul’u. Siz Kanal İstanbul’u savunun, biz İstanbul’u savunalım. Bakalım bu referandumdan kim çıkacak. Cesaretleri varsa sandığa getirsinler.”

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(EMK)