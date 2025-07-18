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Yayın Tarihi: 18 Temmuz 2025 11:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2025 17:44
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Hükümet, kamu işçisi için son teklifini açıkladı

İktidar, kamu işçisi için 2025'in ilk 6 ayında sunduğu yüzde 17'lik teklifi yüzde 24'e çıkardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hükümet, kamu işçisi için son teklifini açıkladı
Fotoğraf: TTB

Kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranının belirlenmesine yönelik bugün hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini iletti.

Kamu işçisi oranı 2025'in ilk 6 ay için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

Kamu işçisi için ilk zam teklifi bayramdan sonraya bırakıldı
Kamu işçisi için ilk zam teklifi bayramdan sonraya bırakıldı
5 Haziran 2025

Diğer dönemler için TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam teklif edildi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını açıkladı.

2026 yılı rakamları değişmedi

İktidar ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ramazan Ağar TÜİK Türk-İş
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