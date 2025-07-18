Hükümet, kamu işçisi için son teklifini açıkladı

Kamu işçisi 2025-2026 yılında geçerli olacak zam oranının belirlenmesine yönelik bugün hükümet, kamu işçilerine son zam teklifini iletti.

Kamu işçisi oranı 2025'in ilk 6 ay için yüzden 17'den yüzde 24'e çıkarıldı.

Kamu işçisi için ilk zam teklifi bayramdan sonraya bırakıldı

Diğer dönemler için TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam teklif edildi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını açıkladı.

2026 yılı rakamları değişmedi

İktidar ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti.

İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti.

2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.

(AB)