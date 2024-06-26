Hükümet işçiye kapıyı kapattı: Asgari ücrette ara zam yok

Temmuz’da asgari ücrete ara zam beklentisinde hükümet tüm kapıları kapattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın “Asgari ücrete zam yok” açıklamasının ardından bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçilere olumsuz haber verdi.

AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan ''Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için Aralık’ta bir araya geleceğiz'' dedi. Işıkhan emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

Buna karşılık gazetecilerin yüksek enflasyonu hatırlattığı Işıkhan “Göstergelerin olumlu geliyor. Şu an amacımınız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak” diye konuştu.

Hamza Dağ da zam yapılmayacağını söylemişti

Dün de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette bir artış yapılmayacağını, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi öncelediklerini söylemişti.

CNN Türk canlı yayınına katılan Dağ, “Hem emekli hem asgari ücret ve hem memur noktasında esas mücadeleyi enflasyonu düşürmek noktasında koymamız lazım... Temmuz ayında 'Asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz olmayacağını ifade edebilirim” demişti. (HA)