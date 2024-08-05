Hükümet, Instagram'la masaya oturuyor

AKP hükümeti, Cuma günü sansürleyerek erişilmez kıldığı Instagram’ın yetkilileri ile bugün bir toplantı daha yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle öğleden sonra bir araya gelineceğini belirterek, “Olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.

Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(HA)