ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 12:37
1 dk Okuma

Hükümet, Instagram'la masaya oturuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle bugün bir araya geleceklerini duyurdu. “Gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hükümet, Instagram'la masaya oturuyor

AKP hükümeti, Cuma günü sansürleyerek erişilmez kıldığı Instagram’ın yetkilileri ile bugün bir toplantı daha yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle öğleden sonra bir araya gelineceğini belirterek, “Olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.

Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(HA)

instagram instagram sansürü
ilgili haberler
Instagram yasağının maliyeti ne?
4 Ağustos 2024
/haber/instagram-yasaginin-maliyeti-ne-298206
Instagram yasağı sürüyor, uzlaşma sağlanamadı
Bugün 22:30
/haber/instagram-yasagi-suruyor-uzlasma-saglanamadi-298259
Bakandan Instagram açıklaması: Kanunlara uydukları an açılır
2 Ağustos 2024
/haber/bakandan-instagram-aciklamasi-kanunlara-uyduklari-an-acilir-298178
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: “Ev zencisi”
Bugün 16:29
/haber/cumhurbaskani-erdogandan-muhalefete-ev-zencisi-298250
TGC'den Instagram ve AYM tepkisi: Hukuka aykırı
2 Ağustos 2024
/haber/tgc-den-instagram-ve-aym-tepkisi-hukuka-aykiri-298156
Yaman Akdeniz: Instagram, hangi katalog suç nedeniyle kapatıldı?
4 Ağustos 2024
/haber/yaman-akdeniz-instagram-hangi-katalog-suc-nedeniyle-kapatildi-298193
Ankara Barosu, Instagram’a erişim engelini mahkemeye taşıdı
3 Ağustos 2024
/haber/ankara-barosu-instagrama-erisim-engelini-mahkemeye-tasidi-298182
ASAL Direktörü: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirebilir
4 Ağustos 2024
/haber/asal-direktoru-instagram-yasagi-akp-ye-oy-kaybettirebilir-298200
Instagram'a erişim engeli
2 Ağustos 2024
/haber/instagram-a-erisim-engeli-298129
BTK YASAĞINI "ENGELLEME" BAŞVURUSU
CHP'li Tanal Instagram'a erişim yasağı kararını idare mahkemesine götürdü
2 Ağustos 2024
/haber/chp-li-tanal-instagram-a-erisim-yasagi-kararini-idare-mahkemesine-goturdu-298179
ilgili haberler
Instagram yasağının maliyeti ne?
4 Ağustos 2024
/haber/instagram-yasaginin-maliyeti-ne-298206
Instagram yasağı sürüyor, uzlaşma sağlanamadı
Bugün 22:30
/haber/instagram-yasagi-suruyor-uzlasma-saglanamadi-298259
Bakandan Instagram açıklaması: Kanunlara uydukları an açılır
2 Ağustos 2024
/haber/bakandan-instagram-aciklamasi-kanunlara-uyduklari-an-acilir-298178
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: “Ev zencisi”
Bugün 16:29
/haber/cumhurbaskani-erdogandan-muhalefete-ev-zencisi-298250
TGC'den Instagram ve AYM tepkisi: Hukuka aykırı
2 Ağustos 2024
/haber/tgc-den-instagram-ve-aym-tepkisi-hukuka-aykiri-298156
Yaman Akdeniz: Instagram, hangi katalog suç nedeniyle kapatıldı?
4 Ağustos 2024
/haber/yaman-akdeniz-instagram-hangi-katalog-suc-nedeniyle-kapatildi-298193
Ankara Barosu, Instagram’a erişim engelini mahkemeye taşıdı
3 Ağustos 2024
/haber/ankara-barosu-instagrama-erisim-engelini-mahkemeye-tasidi-298182
ASAL Direktörü: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirebilir
4 Ağustos 2024
/haber/asal-direktoru-instagram-yasagi-akp-ye-oy-kaybettirebilir-298200
Instagram'a erişim engeli
2 Ağustos 2024
/haber/instagram-a-erisim-engeli-298129
BTK YASAĞINI "ENGELLEME" BAŞVURUSU
CHP'li Tanal Instagram'a erişim yasağı kararını idare mahkemesine götürdü
2 Ağustos 2024
/haber/chp-li-tanal-instagram-a-erisim-yasagi-kararini-idare-mahkemesine-goturdu-298179
Sayfa Başına Git