Hukukçulardan LGBTİ+’lara gözaltı rehberi: "Şifre paylaşmayın, avukatsız ifade vermeyin"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, İnsan Hakları Derneği (İHD), Adalet İçin Hukukçular ve Çağdaş Avukatlar Grubu’nun da aralarında bulunduğu hukuk örgütleri, LGBTİ+’lara yönelik gözaltı ve hak ihlallerine karşı bilgilendirme metni yayımladı. Açıklamada, “Yalnız değilsin, hakların var” denildi.

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“Hedef Gösterenlere İnat, Birlikte Güvendeyiz” başlığıyla paylaşılan metinde, gözaltı, arama, ifade alma ve adli süreçlerde kişilerin sahip olduğu temel haklar hatırlatıldı.

"Çevrede bulunanlara ad ve soyadlarınızı söyleyin"

Paylaşımda, gözaltına alınan kişilerin kolluk görevlilerinin kimliklerini ve gözaltı kararını sorma hakkına sahip olduğu belirtilirken, zorla götürülmeleri halinde çevrede bulunanların duyabileceği şekilde adlarını, soyadlarını ve telefon numaralarını yüksek sesle söylemeleri tavsiye edildi.

Metinde, gözaltına alınan kişinin yakınlarına haber verilmesini isteme hakkı bulunduğu, haber verilecek kişinin akraba olmak zorunda olmadığı vurgulandı.

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“Şifre vermek zorunda değilsin”

Bilgilendirme metninde, el konulmak istenen telefonun önceden kapatılmasının önemine dikkat çekilerek, kişilerin telefon şifrelerini paylaşmak zorunda olmadığı ifade edildi. Şifre paylaşılması yönünde baskı kurulmasının hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, kişilerin kimlik ve adres bilgileri dışında hiçbir konuda beyanda bulunmak zorunda olmadıkları kaydedildi.

Ayrıca okunmayan ya da gerçeği yansıtmayan tutanak ve belgelerin imzalanmaması gerektiği hatırlatıldı.

“Avukat olmadan ifade verme”

Ortak açıklamada, gözaltındaki kişilerin her aşamada avukata erişim hakkı bulunduğu vurgulandı. Kişilerin avukatları olmadan sorulara yanıt vermek zorunda olmadığı belirtilirken, polislerin yalnızca ifade alma yetkisine sahip olduğu, yapılan her konuşmanın dosyaya girebileceği ifade edildi.

Ev veya işyerlerinde yapılacak aramalarda ise yazılı kararın görülmesinin talep edilmesi, avukatın aramaya katılmasının istenmesi ve dijital materyallerin şifrelerinin paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.

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Doktor muayenesi ve gözaltı süresi

Metinde ayrıca gözaltına alınan kişilerin doktorla baş başa görüşme hakkına sahip olduğu, muayene sırasında kolluk görevlilerinin odada bulunmaması gerektiği belirtildi. Herhangi bir darp izi, ağrı veya sağlık sorununun doktora aktarılması ve rapora geçirilmesinin talep edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, gözaltı süresinin kural olarak 24 saat olduğu, toplu suçlarda ise bu sürenin en fazla dört güne kadar uzatılabileceği bilgisi de yer aldı.

“Yalnız değilsin, hakların var”

Hak örgütleri, savcılık ve mahkeme aşamalarında da kişilerin yaşadıkları hak ihlallerini ayrıntılı biçimde anlatmaları ve tutanaklara geçirilmesini istemeleri gerektiğini belirtti.

Ortak metin, “Unutma; yalnız değilsin, hakların var” çağrısıyla sona erdi.

Hedef Gösterenlere İnat, Birlikte Güvendeyiz!



Haklarımızı bilmek, korumak ve dayanışmayı büyütmek için gözaltı, arama ve ifade süreçlerinde bilinmesi gereken temel adımları paylaşıyoruz.



Bu hayati bilginin daha fazla kişiye ulaşması için içeriği paylaşarak yaygınlaştıralım,… pic.twitter.com/O67S7nGpca — ÇHD İzmir Şube (@chdizmirsubesi) September 17, 2026

Ne olmuştu? LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

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