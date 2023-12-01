Hukukçulardan Can Atalay için eylem

Can'ın Arkadaşları/Meslektaşları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen serbest bırakılmayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için İstanbul Barosu önünde dün akşam basın açıklaması yaptı.

Can Atalay'ın durumu ne olacak?

MA’nın haberine göre, “Can Atalay Meclis’e” pankartının taşındığı açıklamada, “Hatay halkı vekilini istiyor” sloganı atıldı. Açıklamaya, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerinin yanı sıra birçok avukat destek verdi.

Can Atalay'dan mesaj: Dayanışmanız güç veriyor

Açıklamada söz alan Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurguladı, “Can’ın morali iyi, herkese şükranlarını sunuyor. ‘Hatta çok özür dilerim dostlarımdan, arkadaşlarımdan sizi bu kadar uğraştırdığım için’ dedi” diye konuştu.

“Bu durum zamanla herkes için geçerli olacak”

Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, Atalay'ın Hatay halkının vekili olduğunu belirterek, Atalay şahsında ihlal edilenin temsiliyet ile seçme ve seçilme hakkı olduğunu söyledi.

Anayasal hukukun “can çekiştiğini” söyleyen Taşçı, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasal hukuk devletini tanımadığını ilan etmiştir. Tanımadığı makam basit bir kurum değildir, yüksek bir mahkemedir. Yargıtay, AYM hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu bir hukuk metni değildir, bu bir manifestodur. Bu Anayasayı tanımamaktır. Bu durum zamanla herkes için geçerli olacaktır. Bugün seçme ve seçilme hakkı ihlal edilirse, yarın barınma hakkı da ihlal edilir. Çizginin çekilmesi gereken yer burasıdır” diye belirtti.

“Can, siyasi iktidarın eliyle tutuklu”

Ardından söz alan ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Çiğdem Akbulut, Atalay’ın siyasi iktidar eliyle tutuklu bulunduğunu ifade etti:

“Can’ın bugün siyasi iktidarın güdümündeki yargı eliyle tüm anayasal haklarının ihlal edilerek hala tutsak edilmesi tamamen bu sürecin bir sonucudur. O yüzden bugün burada Can nezdinde tüm yurttaşlar bu mücadeleyi, haklarımız için verdiğimiz bir mücadele olarak görmeli. Daha kalabalıklaşmalı ve yüksek bir ses çıkarmalıyız. Bu bize hem Can’ın özgürlüğünü hem de Hatay halkının haklarına kavuşmasını sağlayacak. Aynı zamanda haklarımızdan feragat etmeyeceğimiz bir durumu kazanmış olacağız.”

Açıklamanın ardından avukatlar, İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı’na doğru bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Ancak polisler İstiklal Caddesi’nin geliş ve gidişini kapatarak, grubun geçişine izin vermedi. İstanbul Barosu avukatlarının kendi baro binalarına girişi de engellendi. Bir süre bekleyen grup durumu alkışlarla protesto ederek, açıklamayı sonlandırdı.

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(AS)