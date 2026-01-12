Hukukçular, öğrenci hakları için “Dayanışma Ağını” güçlendiriyor

Sivil Alan Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği çalıştayda bir araya gelen hukukçular, üniversite öğrencilerinin ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellere karşı ortak mücadele zeminini masaya yatırdı.

Toplantıdan, iki yıl önce kurulan "Öğrenci Davaları için Avukat Ağı"nın daha da genişletilmesi ve hukuki stratejilerin ortaklaştırılması kararı çıktı.

Sivil Alan Araştırmaları Derneği tarafından iki yıl önce ilki gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerinin maruz kaldığı hak ihlallerine karşı hukuk dünyasını harekete geçirmek amacıyla 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Taksim Square Otel’de "Avukatlar için Öğrenci Davaları Çalıştayı" düzenledi.

Stajyer avukatlar, hukuk öğrencileri ve alanında uzman deneyimli avukatların katılımıyla gerçekleşen buluşmada, disiplin soruşturmalarından AİHM süreçlerine, cezaevindeki öğrencilerin eğitim hakkından sivil toplum dayanışmasına kadar kritik başlıklar ele alındı.

"Amacımız denyim havuzu yaratmak"

Etkinliğin açılışında konuşan Sivil Alan Araştırmaları Derneği Direktörü Berna Akkızal, hukuk mücadelesinde kolektif hafızanın önemine dikkat çekti. Akkızal, çalıştayın temel hedefini; "Öğrenci davalarını yürüten veya bu alanda dayanışma göstermek isteyen avukatlar arasında güçlü bir bilgi, birikim ve deneyim havuzu yaratmak" olarak özetledi. Akkızal, sivil alan ve avukatlar arası dayanışmanın, hak ihlalleriyle mücadelede en etkin araç olduğunu vurguladı.

Disiplin soruşturmaları

Çalıştayın teknik oturumlarında, öğrencilerin en sık karşılaştığı hukuki engeller pratik çözümlerle ele alındı:

Disiplin Kıskacı: Av. Baver Kaya , üniversitelerdeki disiplin soruşturmalarının hukuki boyutlarını ve bu süreçlerdeki savunma stratejilerini güncel emsal kararlar üzerinden katılımcılarla paylaştı.

, üniversitelerdeki disiplin soruşturmalarının hukuki boyutlarını ve bu süreçlerdeki savunma stratejilerini güncel emsal kararlar üzerinden katılımcılarla paylaştı. Uluslararası Başvuru Yolları: Av. Benan Molu, iç hukuk yollarının tükendiği noktalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreçlerinin nasıl işletilmesi gerektiğini anlattı. Molu, başvurularda yapılan teknik hataların önüne geçilmesi için kritik ipuçları verdi.

Mahpus öğrenciler ve eğitim hakkı

Toplantının en dikkat çekici bölümlerinden biri, özgürlüğünden yoksun bırakılan öğrencilerin durumuydu. Toplantıya çevrimiçi bağlanan İpek Özel, vasisi olduğu ve cezaevinde bulunan öğrencilerin eğitim haklarına erişimde yaşadıkları bürokratik engelleri ve hukuki mücadele deneyimlerini aktardı. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden (CİSST) Av. Özge Akyüz ise hapishane koşulları ve sivil toplumun bu alandaki izleme faaliyetlerine dair veriler sundu.

Ayrıca Avukat Zeynep Kıvılcım, "Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi" deneyimlerini paylaşarak, geçmişten bugüne gelen dayanışma pratiklerinin bugüne nasıl ışık tuttuğunu anlattı.

Yuvarlak masa formatında gerçekleşen ve yoğun bilgi paylaşımına sahne olan çalıştay, katılımcıların güçlü irade beyanıyla sona erdi. Hukukçular, öğrencilerin hukuki desteğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla iki yıl önce kurulan "Öğrenci Davaları için Avukat Ağı"nı daha da büyütme ve aktif bir parçası olma konusunda görüş birliğine vardı.

Sivil Alan Araştırmaları Derneği hakkında

Ekim 2018’de genç insan hakları savunucuları tarafından kurulan Sivil Alan Araştırmaları Derneği, sivil alanı korumayı ve genişletmeyi amaçlayan bağımsız bir kuruluştur. Her türlü ayrımcılığa karşı durarak özellikle kadınlar, LGBTİQ+’lar ve gençlerle çalışmayı önceler. İfade ve örgütlenme özgürlüğünü savunmak amacıyla araştırmalar yapar, etkinlikler düzenler ve savunuculuk faaliyetleri yürütür.

(EMK)