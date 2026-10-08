Hukukçu Alp Selek hayatını kaybetti

Kavel direnişinde tutuklanan işçilerin, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların savunmasını üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

VİDEO HABER Alp Selek: Bize, 25 yıldır işkence ediyorlar

Alp Selek'in ölümü kızları tarafından duyruldu. Selek, son yıllarında kızı sosyolog Pınar Selek’in Mısır Çarşısı davasındaki hukuk mücadelesinin de başlıca isimlerinden biriydi.

"Babamız bize hoşçakalın dedi"

Kızları Pınar ve Seyda Selek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Babamız bize hoşçakalın dedi. Evlatlarına, dostlarına, yoldaşlarına ve yolunun kesiştiği tüm güzel insanlara.. Hoşça kalın. Hoş kalmak zor bize. Sadece insan anne babasını ölümsüz zannettiği için değil. Zor çünkü mücadele ve aşk dinç kaldı mı zamanı gelmiyor bitişin. Zor çünkü insan hayatı yaştan ibaret değil. Baba, gitmek istemedin. Kötülüğe ve adaletsizliğe karşı daha çok durmak istedin. Hayatın boyunca bu mücadeleyi verdin. Kendini öne çıkarmadan, mevki, konum, para aramadan. Sana başvuran hiçbir insanı, hiçbir davayı dosya gibi görmedin. Adaletsizlik karşısında aldığın sorumluluklara her şeyini kattın. Yaratıcılığını, zamanını. Güven verdin. Sözünle, işinle, sahiciliğinle, ciddiyetinle ve mütevaziliğinle. Sevme ve paylaşma gücünle... Güç verdin, esprilerinle, matrak hikayelerinle. Hep derdin ki “Paralı olmakla zengin olmak arasında fark var. Biz çok zenginiz”. Mirasın çok büyük baba. Çok ama çok insanı zengin edecek kadar. Zengin kalacağız baba. İkimizden birinin doğum gününde gitmen de bize bıraktığın son mesaj. Hoşça kal babamız. Hoşça kal arkadaşımız. Canımızda, bedenimizde hoş kal. Adalet mücadelemizde hoş kal. Sahiciliğimizde hoş kal. Ciddiyetimizde, yaratıcılığımızda, mütevaziliğimizde... Hayata kattığın güzellikler silinmeyecek.. Cumartesi günü sana hep birlikte bu sözü vereceğiz. Saat 12.00’de İstanbul Barosu’nun önünde, saat 16.00’da Kocatepe Mezarlığı’nda. Hep beraber el ele tutuşacağız. Seninle beraber.

Alp amca gibi güçlü güvenilir dağ gibi bir insanı kaybettik.Kızları Pınar ve Seyda’nın ona veda mesajı onu ne güzel anlatıyor. Yaşamını adalet mücadelesine adamış bu koca yürekli güzel adam olmadan çok eksik kalacağız. Sevgili Seyda ve @Pinar_Selek başınız sağ olsun. 💐 https://t.co/rNYrFlEbmj — Gülseren Onanç (@gulserenonanc) October 8, 2026

Pınar Selek davası 18 Eylül'e ertelendi

SOL Parti'den açıklama

SOL Parti, sosyal medya hesabından Selek'in ölümüne ilişkin bir baş sağlığı mesajı yayımladı:

Sosyalist hareketin tarihsel hafızası; işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı, hak savunucusu ve mücadele insanı Alp Selek’i kaybettik. Sosyalist hareketin çınarı Alp Selek ile ÖDP’den, SOL Parti’ye uzanan mücadele yolculuğunda yol ve mücadele arkadaşlığı yapmanın onuruyla; ailesine, hak savunucularına, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yetmiş yılı aşkın mücadele hayatı boyunca sosyalist hareketin bu topraklarda kök salması ve büyümesi için sorumluluk üstlenen Alp Selek, TİP’in kuruluşunda yer aldı. İşçi sınıfının mücadelesinde; Kavel Direnişi davasında ve DİSK davalarında, 12 Mart ve 12 Eylül karanlığında işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatlığını üstlenerek mücadelesini hak savunuculuğuyla birleştirdi. Hukukçu kimliğiyle verdiği mücadele, onu Çağdaş Avukatlık geleneğinin öncü isimlerinden biri haline getirdi. Avukatlık mesleğini elinden almaya çalışan 12 Eylül anlayışına karşı kararlılıkla mücadele etti ve bu mücadeleyi kazandı. Ömrünün son dönemlerinde ise kızı Pınar Selek için yürütmek zorunda kaldığı çeyrek asırlık adalet mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yıllar süren baskılara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere rağmen umudunu ve inancını hiç yitirmedi. Sosyalist hareketin emektarı, işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı Alp Selek’in anısını, mücadelesinı ve bizlere bıraktığı mirası yaşatacağız. Mücadelesine saygıyla.

SOSYALİST, HUKUKÇU ALP SELEK’İ KAYBETTİK Sosyalist hareketin tarihsel hafızası; işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı, hak savunucusu ve mücadele insanı Alp Selek’i kaybettik. Sosyalist hareketin çınarı Alp Selek ile ÖDP’den, SOL Parti’ye uzanan mücadele yolculuğunda yol ve mücadele arkadaşlığı yapmanın onuruyla; ailesine, hak savunucularına, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yetmiş yılı aşkın mücadele hayatı boyunca sosyalist hareketin bu topraklarda kök salması ve büyümesi için sorumluluk üstlenen Alp Selek, TİP’in kuruluşunda yer aldı. İşçi sınıfının mücadelesinde; Kavel Direnişi davasında ve DİSK davalarında, 12 Mart ve 12 Eylül karanlığında işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatlığını üstlenerek mücadelesini hak savunuculuğuyla birleştirdi. Hukukçu kimliğiyle verdiği mücadele, onu Çağdaş Avukatlık geleneğinin öncü isimlerinden biri haline getirdi. Avukatlık mesleğini elinden almaya çalışan 12 Eylül anlayışına karşı kararlılıkla mücadele etti ve bu mücadeleyi kazandı. Ömrünün son dönemlerinde ise kızı Pınar Selek için yürütmek zorunda kaldığı çeyrek asırlık adalet mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yıllar süren baskılara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere rağmen umudunu ve inancını hiç yitirmedi. Sosyalist hareketin emektarı, işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı Alp Selek’in anısını, mücadelesinı ve bizlere bıraktığı mirası yaşatacağız. Mücadelesine saygıyla Cenaze Töreni: 🗓️ 10 Ekim Cumartesi ⌚ 12.00 📍 İstanbul Barosu — SOL Parti (@solpartibilgi) October 8, 2026

Seyda Selek: Mısır Çarşısı Komplosu Deşifre Edilmese de Boşa Çıkarıldı

Kave direnişinden siyasi davalara

Alp Selek’in hukuk mücadelesi 1960’lı yıllara uzanıyordu. 1963 yılında Kavel Kablo Fabrikası’nda işçilerin sendikal hakları için başlattığı direniş sırasında tutuklanan ya da haklarında dava açılan işçilerin savunmasını üstlenen avukatlardan biri Selek’ti. Sonraki yıllarda işçilere, sendikacılara ve gençlik hareketinin önde gelen isimlerine açılan çok sayıda davada savunma görevini üstlendi.

Selek, Türkiye İşçi Partisi’nde de yer aldı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından parti yöneticilerinden biri olarak tutuklandı ve 4,5 yıl cezaevinde kaldı.

Mısır Çarşısı Davasında Şaibeli Belge

1980’lerin sonu ve 1990’larda da hukuk ve baro mücadelesiyle gündeme geldi. TİP yönetiminde yer aldığı gerekçesiyle aldığı mahkûmiyet sonrasında Adalet Bakanlığı, Selek’in İstanbul Barosu levhasından silinmesini istedi. İstanbul Barosu yönetiminin bu talebe karşı çıkması, Bakanlık ile baro arasında da hukuki bir tartışmaya dönüştü. Selek daha sonra baro levhasına yeniden kaydedildi.

Kızı Pınar Selek'in avukatlığını yaptı

Alp Selek, hukuk mücadelesini yalnızca meslek yaşamında değil, kızı Pınar Selek’in yıllarca süren yargılanma sürecinde de sürdürdü.

1998 yılında İstanbul Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamanın ardından açılan davada sanıklar arasında Pınar Selek de yer aldı. Patlamanın nedenine ilişkin bilirkişi raporlarında farklı tespitlere yer verilirken, bazı raporlarda bomba iddiasının aksine olayın tüpgaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Yıllar içinde hakkında birden fazla beraat kararı verilen Pınar Selek’in yargılanması, bu kararların Yargıtay tarafından bozulması nedeniyle devam etti. Bu süreçte kızının savunmasını üstlenen Alp Selek, 2014’te Yargıtay’da yapılan duruşmada da avukat olarak hazır bulundu.

26 yıllık adalet arayışı: Pınar Selek’in nihai beraati talep ediliyor

2023 yılında görülen duruşmada da adalet mücadelesini sürdüren Selek, yargılama sürecine tepki gösterdi. Davanın haksız olduğunu vurgulayan Selek, yaşananları “İnsanları bitiren, yıpratan bir dava” sözleriyle değerlendirdi.

“25 yıldır bize işkence ediyorlar”

Alp Selek, 2023 yılında düzenlenen Adalet Nöbeti’nde yaptığı konuşmada, Mısır Çarşısı davasının 25 yıldır sürdüğünü belirterek, “Bize, 25 yıldır işkence ediyorlar” demişti.

Selek, aynı konuşmada davanın başladığı dönemde 60’lı yaşlarında olduğunu, aradan geçen yıllarda 90’lı yaşlarına geldiğini anlatarak, kızının hukuk mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

“Kendim yok olsam bile bu arkamda duran insanlar Pınar’ı savunacaklar” diyen Selek, davanın uzunluğu ve yargılama sürecine yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Pınar Selek’in davası 2025 yılında da devam etti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Selek’in yurtdışından ifade verme talebini kabul etmedi ve davayı 2 Nisan 2026’ya erteledi.

Alp Selek, yaşamının son dönemine kadar kızının davasını takip eden avukatlar arasında yer aldı.

(FY)