"Hukuk sisteminin tüm 'derin suçlarının' üstü örtüldü"

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edilmesine yönelik tepkiler sosyal medyadan da paylaşıldı.

Hrant'ın Arkadaşları: Katilleri koruyan cinayete ortaktır

"Yargıtay'da zaman aşımına uğradı"

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan: Ogün Samast'ın 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesi elbette ağır. Ama şunu söylemem lazım. Samast, Dink cinayetiyle ilgili iyi halden tahliye edilmedi. Gardiyana saldırdığı için ek ceza almıştı, onun iyi halinden tahliye edildi. Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti. Ancak asıl mesele örgüt üyeliğinden aldığı cezanın Yargıtay'da zaman aşımına uğraması. Böyle olmasaydı ek cezası olacaktı. Yoksa cinayetten aldığı ceza üç yıl önce bitmişti.

İHD Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin: Hrant Dink’in katili Ogün Samast biraz önce tahliye edilmiş. Burası böyle distopik bir yer! Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest! Ayrımcı İnfaz kanunun sonuçları…. Hrant Dink’in katili ‘iyi halli’ bulunmuş. Hasta mahpuslara bile uygulamadıkları ‘iyi hal’ katile uygulanmış!

"Ayrımcı infaz uygulaması"

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Sevgili Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama Sevgili Hrant Dink’in katili Ogün Samast serbest! İktidarın bu ayrımcı İnfaz uygulamasına, Hrant’ın katledilmesinden sorumlu olanlara ve arkasındaki siyasi iktidara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili Hrant’ın bizlere miras bıraktığı barış mücadelemize de ısrarla devam edeceğiz.

HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar: Eline hiç silah sürmemiş Osman Kavala ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yedi. Selahattin Demirtaş silah yerine TBMM'yi seçti. Hapiste. AİHM kararları ikisine uygulanmıyor. Hrant Dink'i öldürmekten yatan Ogün Samast ise serbest. Olabilir. Türkiye hukuk devleti ve yargı bağımsız!

"Bugün gözaltına bile alınmazdı"

CHP Milletvekili Türkan Elçi: Hrant Dink cinayetinin perde arkasının kurbanlık koyunu Ogün Samast tahliye edilmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ogün Samast bugünün koşullarında değil hüküm giymek, gözaltına bile alınmazdı. Ogün Samast’a ceza veren yargıçları (göstermelik de olsa) suçlayan yargıçların hakim olduğu günlerde yaşadığımızı unutmayalım.

"Gazeteciler cezaevinde, tetikçiler özgür"

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Gazeteci Hrant Dink cinayetinin arkasındaki karanlık hala aydınlatılmamışken katili Ogün Samast iyi halli görülerek koşullu salıverme kapsamında serbest bırakıldı. Gazeteciler cezaevinde, onları katleden tetikçiler özgür!

DİSK Basın İş: Arkadaşımız Hrant Dink'in katili de artık aranızda! Eksiğiniz kaldı mı? Samast'ın tahliyesi gösteriyor ki gazeteci tetikçilerine uygulanan hukuk gazetecilere uygulanmıyor. Meslektaşlarımız hukuksuzca tutuklanıyor, failleri serbest bırakılıyor!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Bu siyasi suikastin sorumluları yargılanmaya devam ederken, birçok sorumlusu henüz yargı önüne çıkmamışken tahliye kararı vermek; bu karanlığı sorgulamak bir yana, toplumun vicdanını kanatmaya devam etmektedir.

İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon: Hrant Dink’in katili Ogün Samast, infaz düzenlemeleri ve hasta ve siyasi mahpuslara uygulanmayan "iyi hal" gerekçesi ile tahliye edildi. Bu durum, hukuk sisteminin tüm "derin suçların" üstünü örten bir örtü olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

"Planlayanlar dışarıdaydı, şimdi tetikçi de serbest"

Türkiye İşçi Partisi resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı: Anayasa Mahkemesi’nin tahliye kararına rağmen cezaevinde tutsak bulundurulan Hatay Milletvekilimiz Can Atalay ve onlarca siyasi tutuklu Saray’ın talimatıyla özgürlüklerinden mahrum edilirken, Hrant Dink’in katili Ogün Samast bugün tahliye edildi. Milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler hapiste tutulurken bir katil daha sokağa salındı. Yargıyı mafya çetelerinin arka bahçesine çeviren Saray Rejimi’ni yıkacağız, adaleti kazanacağız!

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi: Planlayanlar hep dışarıdaydı, şimdi tetikçi de serbest! Hrant için adalet mücadelesi yürütenler olarak yıllarca "öldür" diyenler yargılansın dedik. Hrant'ın arkadaşlarını hapseden, katilinin ise sırtını sıvazlayan mekanizmaya ve cinayet ortaklarına karşı mücadelemiz devam edecek. (AÖ)