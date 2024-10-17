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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2024 10:53
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Hudutların ötesinden İstanbul’a

Anadolu’yla iç içe olan Meis adasının Beyond Borders Festivali'nden ödüllü belgesellerin İstanbul Sinematek’indeki gösterimleri seyirciye ücretsiz ulaşacak.

Murat Türker

Murat Türker

Murat Türker

Görseli Büyüt
Hudutların ötesinden İstanbul’a
Fotoğraf: Beyond Borders Festivali'nin resmi internet sitesi

Türkiye’nin Kaş ilçesine yüzme mesafesinde, Yunanistan’a ait Meis adasında 9 yıldır organize edilmekte olan Beyond Borders Belgesel Festivali, seçme filmlerle İstanbul seyircisine ulaşıyor.

Ege’nin iki yakasının tekrar barış içinde yaşaması temennisiyle yoluna devam eden festivalde yer alan bazı belgeseller, Türkiye seyircisinin komşuyu yakından tanıması için de bir fırsat.

Festivalin lokomotifi sayılan İrini Sarıoğlu, İstanbullu Rum kimliğiyle meseleye derinden vâkıf olup istikbale ümitle bakabilmemiz için elindeki tüm imkânları seferber etmekten geri durmuyor.

Tarihsel olarak zaten çok yakın olan iki yakanın kültürü böylesine değerli projeler sayesinde diyalog haline geçiyor; sadece turistik, iktisadi veya siyasi olmaktan sıyrılıp sanatsal seviyede de Türkiye ile Yunanistan birbirlerine yakınlaşmış oluyor.

Tarihsel şuur

İstanbul’un Sinematek ve Atina’nın Helen Tarih Vakfı (IDISME) işbirliğiyle ortaya çıkan projede geçen seneki Beyond Borders Festivali'nin ödüllü filmleri ön plana çıkıyor. Dünyanın muhtelif diyarlarından tarihsel şuurumuzu derinleştirmek üzere seçilmiş belgeseller Kadıköy’deki İstanbul Sinematek’te 18-20 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek gösterimlerde tarihsel açıdan pek bilinmeyen, sosyal açıdan hassas hadiselere eğilen ve bunu yaparken mümkün olduğunca kendine has tavırlarla sanatsal açıdan üst seviyelere ulaşmış, gezegenin dört bir köşesinden belgeseller dikkat çekiyor. 
Seçkide yer alan filmler için cesur, mizah dolu, hakikatle yoğrulmuş ve mümkün olduğunca net bir perspektife sahip belgeseller diyebiliriz.

Bu hafta cuma-cumartesi ve pazar günleri yolunuz Kadıköy’den geçerse Sinematek’e uğramayı da düşünün… Meis (Castellorizo) adasının sıcaklığını hissetme ihtimaliniz yüksek!

Etkinlik için teferruatlı malumata buradan ulaşabilirsiniz. (MT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Beyond Borders Belgesel Festivali Yunanistan-Türkiye belgesel film Kadıköy Sinematek/Sinema Evi
Murat Türker
Murat Türker
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