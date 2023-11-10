Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Hüda Kaya’nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Kararı duyuran Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Sayın Hüda Kaya’nın tutukluluk kararına yaptığımız itiraz, matbu, kopyala-yapıştır şeklindeki ifadelerle, farklı tarih ve numaralı kararın bilgileri değiştirilmeye dahi tenezzül edilmeden üç satırlık baştan savma bir karar ile reddedilmiştir.

“Bu hukukla hiçbir alakası olmayan keyfi ve siyasi yaklaşım son bulana ve mahkûm olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, takipçisi olacağız.”

"Hüda Kaya, yurt dışına çıkacağını defalarca savcıya iletti"

Ne olmuştu?

HDP eski İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 1 Kasım Dünya Kobanî’yle Dayanışma Günü yıldönümünde Kobanî soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kaya hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi.



Konuya ilişkin bianet’e konuşan Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, Kaya’nın İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemlerini sorunsuzca geçmesine rağmen uçağının kalkmasına 10 dakika kala gözaltına alındığını söyledi. (TY)