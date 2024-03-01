Hüda Kaya’dan 28 Şubat açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya, 28 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden mesaj gönderdi.

Hüda Kaya, 1 Kasım 2023’te Dünya Kobanî’yle Dayanışma Günü’nün yıldönümünde Kobanî soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve aynı gün tutuklandı

“28 Şubat bugün iktidardadır”

“28 Şubat'ta direnenler bugün de direniyor. Kula kulluk edenlere yazıklar olsun,” diyen Kaya’nın açıklaması özetle şöyle:

“28 Şubat’ta zalimlere karşı nasıl özgürlük mücadelesi verdiysek ve direndiysek bugün de aynı zalimlere karşı aynı mücadeleyi veriyor ve direniyoruz. Dün 'başörtüsüne özgürlük' diyen bizlere terörist ve hain diyenlerle bugünkü zalimlerin dini, imanı, ahlakı, iktidarı aynıdır.

“TV'lerde 28 Şubat'la ilgili koca bir yalan tarih ve mağduruz edebiyatı almış başına gidiyor. Belgesellerde 28 Şubat'ın en sarsıcı idamlık davası sırf bizim adımız geçmesin diye sansürlenerek yayınlanıyor. Her zamanki gibi birileri sahte mağduriyetler üzerinden nemalanma peşinde koşuyor. 28 Şubat'ta direnenler bugün de direniyor.

28 Şubat Soruşturmasında Ne Oldu?

“Bu yalancılara, sahte mağdurlara, direnenlerin emeği ve bedeli üzerinden saltanat ve iktidar devşirenlere inanmayın. Onlar ağlayarak sızlayarak yalan tarih yazadursun. Biz en büyük ibadetin hakkı müdafaa etmek olduğunu bilerek, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmanın tarihini yaşıyoruz. 28 Şubat bugün iktidardadır. Kula kulluk edenlere yazıklar olsun.”

Adı "başörtüsü eylemleriyle" özdeşleşen HDP eski milletvekili Hüda Kaya, ilk olarak 1998'de yazdığı bir yazıdan dolayı gözaltına alındı ve "düşünce suçu" olarak bilinen 312. madde ile Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı. Bu yargılamadan 20 ay ceza alan Kaya, iki kızıyla birlikte tutuklandı. Kaya, 1999 yılında tahliye olduktan üç ay sonra tekrar tutuklandı ve bu kez üç kızıyla birlikte cezaevine girdi. (TY)