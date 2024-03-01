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Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 12:05
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 15:08
2 dk Okuma

Hüda Kaya’dan 28 Şubat açıklaması

“Dün 'başörtüsüne özgürlük' diyen bizlere terörist ve hain diyenlerle bugünkü zalimlerin dini, imanı, ahlâkı, iktidarı aynıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hüda Kaya’dan 28 Şubat açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya, 28 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle tutuklu bulunduğu Silivri (Marmara) Cezaevi’nden mesaj gönderdi.

Hüda Kaya, 1 Kasım 2023’te Dünya Kobanî’yle Dayanışma Günü’nün yıldönümünde Kobanî soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve aynı gün tutuklandı.

“28 Şubat bugün iktidardadır”

“28 Şubat'ta direnenler bugün de direniyor. Kula kulluk edenlere yazıklar olsun,” diyen Kaya’nın açıklaması özetle şöyle:

“28 Şubat’ta zalimlere karşı nasıl özgürlük mücadelesi verdiysek ve direndiysek bugün de aynı zalimlere karşı aynı mücadeleyi veriyor ve direniyoruz. Dün 'başörtüsüne özgürlük' diyen bizlere terörist ve hain diyenlerle bugünkü zalimlerin dini, imanı, ahlakı, iktidarı aynıdır.

“TV'lerde 28 Şubat'la ilgili koca bir yalan tarih ve mağduruz edebiyatı almış başına gidiyor. Belgesellerde 28 Şubat'ın en sarsıcı idamlık davası sırf bizim adımız geçmesin diye sansürlenerek yayınlanıyor. Her zamanki gibi birileri sahte mağduriyetler üzerinden nemalanma peşinde koşuyor. 28 Şubat'ta direnenler bugün de direniyor.

28 Şubat Soruşturmasında Ne Oldu?
28 Şubat Soruşturmasında Ne Oldu?
28 Şubat 2013

“Bu yalancılara, sahte mağdurlara, direnenlerin emeği ve bedeli üzerinden saltanat ve iktidar devşirenlere inanmayın. Onlar ağlayarak sızlayarak yalan tarih yazadursun. Biz en büyük ibadetin hakkı müdafaa etmek olduğunu bilerek, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana olmanın tarihini yaşıyoruz. 28 Şubat bugün iktidardadır. Kula kulluk edenlere yazıklar olsun.” 

Adı "başörtüsü eylemleriyle" özdeşleşen HDP eski milletvekili Hüda Kaya, ilk olarak 1998'de yazdığı bir yazıdan dolayı gözaltına alındı ve "düşünce suçu" olarak bilinen 312. madde ile Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı. Bu yargılamadan 20 ay ceza alan Kaya, iki kızıyla birlikte tutuklandı. Kaya, 1999 yılında tahliye olduktan üç ay sonra tekrar tutuklandı ve bu kez üç kızıyla birlikte cezaevine girdi. (TY)

Hüda Kaya kimdir?
Hüda Kaya kimdir?
28 Ocak 2017
HDP Milletvekili Hüda Kaya 28 Şubat hüda kaya Kobanî davası
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10 Kasım 2023
/haber/huda-kayanin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi-287720
"Hüda Kaya, yurt dışına çıkacağını defalarca savcıya iletti"
2 Kasım 2023
/haber/huda-kaya-yurt-disina-cikacagini-defalarca-savciya-iletti-287337
HDP eski milletvekili Hüda Kaya Kobanê davasından tutuklandı
1 Kasım 2023
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Barış Atay, Hüda Kaya ve Musa Piroğlu'nun dokunulmazlık dosyaları komisyona sunuldu
17 Mart 2023
/haber/baris-atay-huda-kaya-ve-musa-piroglu-nun-dokunulmazlik-dosyalari-komisyona-sunuldu-275875
"DİYANET"İN İSLAMİ ELEŞTİRİSİ
HDP'li Hüda Kaya: "Dev bir bütçenin Saray'ın tekçi inanç kanalına sunulması suçtur"
13 Aralık 2022
/haber/hdp-li-huda-kaya-dev-bir-butcenin-saray-in-tekci-inanc-kanalina-sunulmasi-suctur-271371
HDP'li Hüda Kaya gökkuşağı renkleriyle Meclis'e gitti
30 Haziran 2021
/haber/hdp-li-huda-kaya-gokkusagi-renkleriyle-meclis-e-gitti-246534
Hüda Kaya’dan Adalet Bakanı’na “Bakırköy Hapishanesi” soruları
20 Mayıs 2021
/haber/huda-kaya-dan-adalet-bakani-na-bakirkoy-hapishanesi-sorulari-244376
Sol 28 Şubat'a Nasıl Bakıyor?
28 Şubat 2012
/haber/sol-28-subat-a-nasil-bakiyor-136537
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