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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 12:24
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 14:59
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"Hüda Kaya, yurt dışına çıkacağını defalarca savcıya iletti"

Tutuklanan HDP eski milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, müvekkilinin Kobanî dosyası kapsamında ifade vermek için birçok kez savcılığa talepte bulunduğunu; ancak talebinin dikkate alınmadığını söyledi.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/huda-kaya-ucaginin-kalkmasina-10-dakika-kala-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Hüda Kaya, dün (1 Kasım) Dünya Kobanî’yle Dayanışma Günü yıldönümünde Kobanî soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kaya hakkında hakimlik tutuklama kararı verdi.

Konuya ilişkin bianet’e konuşan Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, Kaya’nın İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemlerini sorunsuzca geçmesine rağmen uçağının kalkmasına 10 dakika kala gözaltına alındığını söyledi.

“Apaçık hukuksuzluk”

Leventoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Müvekkilimiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Eylül'de kaçaklık kararı verilmişti. Kobanî dosyasında kapsamında verilen bir karardı bu, karar itiraz edip Hüda Hanım'ın adresini belirterek Türkiye'de ve ulaşılabilir olduğunu söyledik. Kendisi yaklaşık bir hafta-10 gün önce Çağlayan Adliyesi'ne başka dosyalar sebebiyle ifade vermeye gitti. Uzaktan ifade vermem mümkün değilse Ankara'ya da gelebilirim ifade vermek için, dedi.

“Yurt dışında bir kadın kitabı ile ilgili çalışması vardı. Yurt dışına çıkacağını savcının kalemine iki-üç kez iletti. Biz de söyledik tabii; ancak savcının kalemi her defasında görüşme ve ifade verme talebimizi reddetti. Dün de yine ifadesinin alınabileceği ihtimaliyle beş saat öncesinde gitti havalimanına. Pasaport kontrolünden geçti, bekleme salonunda saatlerce bekledi. 

“Hukuksuz sürecin bitmesini bekliyor”

“Uçağının kalkmasına 10 dakika kala ise gözaltına alındı. Kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek de hakkında tutuklanma kararı verildi. Halbuki biz son bir aydır Hüda Hanım’ın Türkiye’de olduğunu, ‘kaçak’ olmadığını, ifadesinin alınmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu, apaçık bir hukuksuzluk.”

“Şimdi görüşten çıktım, herkese selam ve sevgisini iletti. İyiydi, sıkıntısı yoktu. Sadece bu hukuksuz sürecin bitmesini bekliyor.” 

Hüda Kaya Kimdir?
Hüda Kaya Kimdir?
28 Ocak 2017

"Yüreğim her zaman barışla"



Tutuklanarak İstanbul Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderilen Hüda Kaya'nın, dışarıya gönderdiği ilk mesaj şu:

"Yüreğim her zaman barışla, umutla, sizinle. 'En büyük ibadet hakkı müdafaa etmektir.'" (TY)

hüda kaya Kobanî davası HDP milletvekilleri
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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