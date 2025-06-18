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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 14:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 14:59
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Hüda Kaya'ya Kobanî Davası'ndan beraat

İkinci Kobanî Davası’nda yargılanan HDP’li eski milletvekili Hüda Kaya hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hüda Kaya'ya Kobanî Davası'ndan beraat

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. dönem milletvekili Hüda Kaya, yargılandığı “ikinci Kobanî davası”ndan beraat etti.

IŞİD’in Kobanî’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te yapılan protestolar gerekçe gösterilerek Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Pero Dündar ve Garo Paylan hakkında açılan “ikinci Kobanî Davası”nın duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Pero Dündar ve Garo Paylan’ın dosyaları bir önceki duruşmada ayrılıken; Kaya, duruşmaya Çanakkale'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; duruşma, savcının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı, birleşen ve ana dosyada yer alan suçlamalardan Kaya hakkında ceza talep etti.

Avukatların savunmalarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti, Kaya hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.

Ayrıca birleşen bir dosyada yer alan “propaganda” suçlamasına dair de “yasama sorumsuzluğundan ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

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Müebbet hapis istenmişti

298 sayfa ve iki bölümden oluşan iddianamenin 183 sayfalık ilk bölümünde, "maktul ve mağdurların isimleri" ile iddialara yer verilmiş, ikinci bölümde ise, davaya gerekçe yapılan Kobanî eylemlerinin detayları yer almıştı.

İddianamede, 29 ayrı iddia gerekçe gösterilerek her bir siyasetçi hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Siyasetçilere, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" gibi 29 ayrı suç isnat edilirken, siyasetçilerin 38’er kez müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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(RT)

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