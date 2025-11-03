ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 22:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 23:22
2 dk Okuma

"28 ŞUBAT MAHKUMİYETİ YOK HÜKMÜNDE"

Hüda Kaya serbest: "Gerçek özgürlüklere, özgür günlere"

Bu Sabah (3 Kasım, Pazartesi) kesinleşen hapis cezasını çekmek üzere cezaevine giden eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, denetimli serbestlikten yararlanmasını önleyen “28 Şubat mahkûmiyetinin dayanağının yok hükmünde olduğu" gerekçesiyle, "infazın denetimli gerçekleştirilmesi" kararı üzerine serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hüda Kaya serbest: "Gerçek özgürlüklere, özgür günlere"

Kaya’nın serbest bırakıldığını avukatı Zilan Leventoğlu sosyal medyadan yaptığı "Tüm Hukuksuzluklara Rağmen, Hüda Kaya Nihayet Serbest Bırakıldı" başlıklı açıklamayla duyurdu.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 18 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim olmuştu.

Hüda Kaya cezaevine girdi
Hüda Kaya cezaevine girdi
3 Kasım 2025

Milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu oğlu Cihad Ebrari'yi ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle 2022'de verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararının kesinleşmesi üzerine Hüda Kaya'ya cezaevine teslim olması gerektiği bildirilmişti.

Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı
28 ŞUBATTA ALDIĞI CEZA, ERTELEMEME GEREKÇESİ OLDU
Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı
28 Ekim 2025

Avukat Leventoğlu: "Toplumsal vidanın ortak başarısı"

Kaya'nın avukatı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukukî yolları sonuna kadar kullanarak" Kaya'nın serbest bırakılmasını sağladıklarını ve "bu sonucun yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısı" olduğunu dile getirdi.

Bilindiği üzere, müvekkilimiz Hüda Kaya'ya, mesnetsiz bir gerekçeyle on gün içinde teslim olmadığı takdirde yakalama emri çıkarılacağı tebliğ edilmişti.

Biz, bu açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukukî yolları sonuna kadar kullanarak gerekli başvurularımızı yaptık.

Bu çerçevede, infazın denetimli serbestlik veya en azından ev hapsi   biçiminde uygulanmasının hukukun ve vicdanın asgari gereği olduğunu vurguladık.

Bilindiği üzere, müvekkilimiz Hüda Kaya'ya, mesnetsiz bir gerekçeyle on gün içinde teslim olmadığı takdirde yakalama emri çıkarılacağı tebliğ edilmişti.

Biz, bu açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukukî yolları sonuna kadar kullanarak gerekli başvurularımızı yaptık.

Bugün itibarıyla, haksız biçimde hapsedilen müvekkilimiz, 28 Şubat mahkûmiyeti dayanağının yok hükmünde olduğu gerçeğiyle, infazın denetimli olarak gerçekleştirilmesi kararıyla tahliye edilmiştir.

Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, dayanışma gösteren tüm vicdanlı insanlara; basın emekçilerine, siyasîlere ve duyarlı kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısıdır.”

Cezaevinden tahliye edilen Hüda Kaya da sosyal medya hesabı X’ten “Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere… Teşekkürler herkese.” diye yazdı.

(AEK)

hüda kaya hdp 28 şubat 1997
