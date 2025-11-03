Hüda Kaya serbest: "Gerçek özgürlüklere, özgür günlere"

Kaya’nın serbest bırakıldığını avukatı Zilan Leventoğlu sosyal medyadan yaptığı "Tüm Hukuksuzluklara Rağmen, Hüda Kaya Nihayet Serbest Bırakıldı" başlıklı açıklamayla duyurdu.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 18 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim olmuştu.

Milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu oğlu Cihad Ebrari'yi ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle 2022'de verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararının kesinleşmesi üzerine Hüda Kaya'ya cezaevine teslim olması gerektiği bildirilmişti.

28 ŞUBATTA ALDIĞI CEZA, ERTELEMEME GEREKÇESİ OLDU Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı

Kaya'nın avukatı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukukî yolları sonuna kadar kullanarak" Kaya'nın serbest bırakılmasını sağladıklarını ve "bu sonucun yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısı" olduğunu dile getirdi.

Biz, bu açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek, tüm demokratik ve hukukî yolları sonuna kadar kullanarak gerekli başvurularımızı yaptık.

Bu çerçevede, infazın denetimli serbestlik veya en azından ev hapsi biçiminde uygulanmasının hukukun ve vicdanın asgari gereği olduğunu vurguladık.

Bugün itibarıyla, haksız biçimde hapsedilen müvekkilimiz, 28 Şubat mahkûmiyeti dayanağının yok hükmünde olduğu gerçeğiyle, infazın denetimli olarak gerçekleştirilmesi kararıyla tahliye edilmiştir.

Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, dayanışma gösteren tüm vicdanlı insanlara; basın emekçilerine, siyasîlere ve duyarlı kamuoyuna teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısıdır.”