"Hüda Kaya hukuksuzca tutsak edildi, iftiralarla yargılanıyor"

Demokratik İslam Kongresi, 6-8 Ekim 2014 Kobanî protestoları dolayısıyla ikinci kez açılan davada 38 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan HDP eski milltevekili Hüda Kaya için duyarlılık ve hukuksuzluğa itiraz çağrısında bulundu.

Hüda Kaya tutuklu tek vekil olarak mahkemeye çıkacak. Yargılanan diğer vekiller sürgündeler.

Demokratik İslam Kongresi (DİK), 1 Kasım 2023’ten bu yana Kobanî Davası kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutulan Kaya için yaptığı açıklamada, Kaya’nın bugün başlayacak dava soruşturması sırasında AKP-MHP iktidarı tarafından hukuksuzca tutsak edildiğine dikkat çekti.

DİK açıklamada, 16 Mayıs’taki karar duruşmasında HDP'li vekillere ve yöneticilere verilen ağır cezaların yanı sıra Yasin Börü ve diğer ölümlerden HDP’nin sorumlu olduğu “iftirasının” boşa düşürüldüğünü anımsattı ve Kaya hakkındaki iddiaların da aynı “iftira"ya dayandırılarak 38 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasının istendiğinin altını çizdi.

DİK: "Zulmünüz mutlaka bir gün sonunuzu getirecek"

Her türlü askeri, siyasi ve yargı darbeleri ile birlikte kayyımlara karşı ve 28 Şubat’ta “zalimlere” karşı verdikleri özgürlük mücadelesini sürdürdüklerini belirten DİK, “Yıllardır uyguladığınız hiçbir saldırı ve baskı bizi yolumuzdan alıkoyamadı, bugün de hiçbir saldırınız bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Siz saldırdıkça biz güçleneceğiz, siz tutukladıkça biz çoğalacağız ve bu zulmünüz mutlaka bir gün sonunuzu getirecek” dedi.

Duyarlık çağrısı

DİK, "AKP'nin dini, imanı, ahlakı ve iktidarı"nın, "dün başörtüsüne özgürlük isteyenlere 'terörist ve hain' diyenlerle aynı" olduğunu vurguladığı açıklamada “iktidarın bu nobran ve kendisinden başka hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan zulmüne karşı herkesi duyarlı olmaya ve bu hukuksuzluğa itiraz etmeye çağırdı.

Demokratik İslam Kongresi Demokratik İslam Kongresi (DİK), 2014'te Halkların Demokratik Kongresi'nin yol göstericiliğinde toplanan Barış Kongresi'nin yanısıra oluşturulan ikinci önemli Kongre girişimidir. İlk toplantısını Diyarbakır'da gerçekleştiren DİK'in amacı İslam'ı devletin ideolojik aygıtlarından biri kılmaya yönelik devletçi yaklaşımlar karşısında barışçıl, demokratik ve katılımcı bir İslam yorumu çerçevesinde İslam'ın günümüz sorunlarına çözümler sunmasına yönelik çabaları yürütmektir. DİK, Medine Sözleşmesi'ni temel alan barışçıl ve uzlaşmacı bir İslam anlayışı, demokrasi, insan hakları ve eşitlik ilkelerine bağlılık, farklı inançlara ve kültürlere saygı, kadınların ve gençlerin toplumda daha fazla yer alması, sömürü ve adaletsizliğe karşı mücadele ilkeleri temelinde Demokratik İslam bilinci oluşturmak için eğitim ve seminerler düzenlemek, İslami metinlerin yeniden yorumlanması ve günümüz bağlamına uyarlanması, kadın hakları, insan hakları ve çevre gibi konularda savunuculuk faaliyetleri yürütmek, farklı inanç grupları arasında diyalog ve anlayışı teşvik etmek doğrultusunda etkinlik gösteriyor. Türkiye'de ve diğer ülkelerde İslam'ın daha demokratik ve barışçıl bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan DİK, halen etkin çaba gösteren bir sivil toplum hareketi ve yurttaş inisiyatifidir.

(AEK)