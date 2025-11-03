Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ya berê Huda Kaya, di sala 2022an de dema çû serdana kurê xwe Cîhad Ebrarî ku li Girtîgeha Çanakkaleyê dihat ragirtin, bi îdiaya ku “di çentê wê de telefon hatiye tespîtkirin”, salek û 6 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn.
Piştî erêkirina cezê, Huda Kaya hate girtin û şandin Girtîgeha Jinan a Vekirî ya Elmedaga Enqereyê.
Huda Kaya, beriya were girtin ji JIN TVyê re axivî û got bi îdiayên neheq û nerast cezayê wê hatiye erêkirin.
Huda Kayayê got ku bi hinceta cezayên 30 sal berê di serdema 28ê Sibatê cezayê wê nehatiye taloqkirin.