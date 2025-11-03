TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Mijdar 2025 14:31
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Mijdar 2025 14:32
1 xulek Xwendin

Huda Kaya hate girtin

Piştî ku sal û 6 meh cezayê girtîgehê yê parlamentera HDPê ya berê Huda Kayayê erê bû, hate girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Huda Kaya hate girtin

Parlamentera Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ya berê Huda Kaya, di sala 2022an de dema çû serdana kurê xwe Cîhad Ebrarî ku li Girtîgeha Çanakkaleyê dihat ragirtin, bi îdiaya ku “di çentê wê de telefon hatiye tespîtkirin”, salek û 6 meh cezayê girtîgehê lê hatibû birîn.

Piştî erêkirina cezê, Huda Kaya hate girtin û şandin Girtîgeha Jinan a Vekirî ya Elmedaga Enqereyê.

Huda Kaya, beriya were girtin ji JIN TVyê re axivî û got bi îdiayên neheq û nerast cezayê wê hatiye erêkirin.

Huda Kayayê got ku bi hinceta cezayên 30 sal berê di serdema 28ê Sibatê cezayê wê nehatiye taloqkirin.

Stenbol
Huda Kaya hdp
