Hüda Kaya cezaevine girdi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 18 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim oldu.

2022'de tutuklanan oğlu Cihad Ebrari'yi milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararının kesinleşmesinin ardından Kaya bu sabah Ankara Elmadağ Kadın Açık Cezaevi'ne girdi.

Cezaevine girmeden JIN TV'ye konuşan Hüda Kaya "Tamamen haksız ve gerçek dışı beyanlara dayanan olayda bir buçuk yıl ceza verilmişti ve onandı. Cezanın ertelenmemesine gerekçe olarak 28 Şubat döneminde aldığım cezalar ve sabıkam gösterildi. Bunun hukuki bir dayanak olarak cezanın yatarına gerekçe gösterilmesi, günümüzdeki AKP iktidarında hala 28 Şubat'lara atıf yapılması bir soru işareti olarak gündemde. Destek olan, dayanışma içerisinde olan tüm halkımıza, sevenlerimize, dostlarımıza, ailemize, hukukçulara, siyasilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaya “Dilerim on yıllardır cezaevlerinde yılları çalınan eş başkanlarımız, siyasilerimiz, gazetecilerimiz, tüm dostlarımız, tüm arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasının sevinciyle beraber halk olarak, Türkiye olarak, toplum olarak sevinelim. Sadece benim yatıp çıkmam meselesi değil, tüm halkımızın, tüm dostlarımızın, tüm özgürlüğü gasp edilenlerin sevinci hepimizin sevinci olsun." diye konuştu.

Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaya göre söz konusu ceza 2022’de Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında ‘çantasında telefon tespit edildiği’ iddiasıyla verilmişti. Leventoğlu, dava açıldığından aylar sonra haberdar edildiklerini belirtmişti.

28 ŞUBATTA ALDIĞI CEZA, ERTELEMEME GEREKÇESİ OLDU Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı

(HA)