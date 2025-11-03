ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 12:33
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 12:37
2 dk Okuma

Hüda Kaya cezaevine girdi

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, 2022’de tutuklu oğlunu ziyaretinde “çantasında telefon bulunduğu” gerekçesiyle verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Ankara Elmadağ Kadın Açık Cezaevi’ne teslim oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hüda Kaya cezaevine girdi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 18 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim oldu.

2022'de tutuklanan oğlu Cihad Ebrari'yi milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezası kararının kesinleşmesinin ardından Kaya bu sabah Ankara Elmadağ Kadın Açık Cezaevi'ne girdi.

Cezaevine girmeden JIN TV'ye konuşan Hüda Kaya "Tamamen haksız ve gerçek dışı beyanlara dayanan olayda bir buçuk yıl ceza verilmişti ve onandı. Cezanın ertelenmemesine gerekçe olarak 28 Şubat döneminde aldığım cezalar ve sabıkam gösterildi. Bunun hukuki bir dayanak olarak cezanın yatarına gerekçe gösterilmesi, günümüzdeki AKP iktidarında hala 28 Şubat'lara atıf yapılması bir soru işareti olarak gündemde. Destek olan, dayanışma içerisinde olan tüm halkımıza, sevenlerimize, dostlarımıza, ailemize, hukukçulara, siyasilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaya “Dilerim on yıllardır cezaevlerinde yılları çalınan eş başkanlarımız, siyasilerimiz, gazetecilerimiz, tüm dostlarımız, tüm arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasının sevinciyle beraber halk olarak, Türkiye olarak, toplum olarak sevinelim. Sadece benim yatıp çıkmam meselesi değil, tüm halkımızın, tüm dostlarımızın, tüm özgürlüğü gasp edilenlerin sevinci hepimizin sevinci olsun." diye konuştu.

Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaya göre söz konusu ceza 2022’de Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında ‘çantasında telefon tespit edildiği’ iddiasıyla verilmişti. Leventoğlu, dava açıldığından aylar sonra haberdar edildiklerini belirtmişti.

Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı
28 ŞUBATTA ALDIĞI CEZA, ERTELEMEME GEREKÇESİ OLDU
Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı
28 Ekim 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
hüda kaya
