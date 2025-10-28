ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 22:59
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 23:30
2 dk Okuma

28 ŞUBATTA ALDIĞI CEZA, ERTELEMEME GEREKÇESİ OLDU

Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı

HDP önceki dönem milletvekili Hüda Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, Kaya'ya verilen cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasından 28 Şubat sürecinde aldığı bir ceza gerekçe gösterilerek imtina edildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı
Hüda Kaya, TBMM'de bir basın toplantısında/Fotoğraf: bolgegazetesivan.com

Önceki dönem HDP milletvekili Hüda Kaya sosyal medya hesabından "10 gün içinde teslim olma"ya çağrıldığını duyuran bir mesaj paylaştı.

Kaya mesajında Avukatı Zilan Leventoğlu'nun açıklamasını da paylaştı.

Leventoğlu'nun açıklamasına göre, Kaya aleyhine 2022'de tutuklanan oğlu Cihad Ebrari'yi milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle dava açıldığından aylar sonra haberdar edildiler.

Ancak Leventoğlu yargılama sonucunda "tüm detayları en somut delillerle defalarca ortaya koymuş olma[larına] rağmen, müvekkili[nin] akıl ve hukuk tutulması niteliğinde bir kararla 1,5 yıl hapis cezasına mahkûm edil[diğini]" duyurdu.

"28 Şubat'ın gölgesinde"

Leventoğlu bu cezanın Kaya'ya siyasi saiklerle verildiğini ifade etti.

28 Şubat'ın gölgesinde verilen bu ceza siyasidir. Yaklaşık 30 yıl önce 28 Şubat sürecinde başörtüsü eylemleri nedeniyle darbeci vesayet rejiminin mahkemesince, müvekkilimiz hakkında verilmiş, bugün artık hükümsüz hale gelmiş bir mahkumiyeti gerekçe göstererek, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmeden, doğrudan infaz kararı verilmiş ve müvekkil hakkında istinaf onayı ile hapis dışında hiçbir seçenek bırakılmamıştır.

Bu, tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız bir uygulamadır.

Müvekkilimize 10 gün içinde cezaevine teslim olması tebliğ edilmiştir. Ancak biz, bu hukuksuz cezaya karşı hukuki dayanaklarımızla, cezanın cezaevinde değil ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacağız.

Hüda Kaya'ya yönelik bu siyasi baskı, intikamcı yaklaşım ve yargı eliyle yürütülen hukuksuz uygulamaların artık son bulması gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
hüda kaya 28 şubat tutuklamaları hapis cezası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git