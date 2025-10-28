Hüda Kaya 18 aylık cezasını çekmek üzere 10 gün içinde teslim olmaya çağrıldı

Önceki dönem HDP milletvekili Hüda Kaya sosyal medya hesabından "10 gün içinde teslim olma"ya çağrıldığını duyuran bir mesaj paylaştı.

Kaya mesajında Avukatı Zilan Leventoğlu'nun açıklamasını da paylaştı.

Leventoğlu'nun açıklamasına göre, Kaya aleyhine 2022'de tutuklanan oğlu Cihad Ebrari'yi milletvekili sıfatıyla Çanakkale Cezaevi'nde ziyaretinden ayrılırken "çantasında telefon tespit edildiği" gerekçesiyle dava açıldığından aylar sonra haberdar edildiler.

Ancak Leventoğlu yargılama sonucunda "tüm detayları en somut delillerle defalarca ortaya koymuş olma[larına] rağmen, müvekkili[nin] akıl ve hukuk tutulması niteliğinde bir kararla 1,5 yıl hapis cezasına mahkûm edil[diğini]" duyurdu.

Leventoğlu bu cezanın Kaya'ya siyasi saiklerle verildiğini ifade etti.

28 Şubat'ın gölgesinde verilen bu ceza siyasidir. Yaklaşık 30 yıl önce 28 Şubat sürecinde başörtüsü eylemleri nedeniyle darbeci vesayet rejiminin mahkemesince, müvekkilimiz hakkında verilmiş, bugün artık hükümsüz hale gelmiş bir mahkumiyeti gerekçe göstererek, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gitmeden, doğrudan infaz kararı verilmiş ve müvekkil hakkında istinaf onayı ile hapis dışında hiçbir seçenek bırakılmamıştır.

Bu, tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız bir uygulamadır.

Müvekkilimize 10 gün içinde cezaevine teslim olması tebliğ edilmiştir. Ancak biz, bu hukuksuz cezaya karşı hukuki dayanaklarımızla, cezanın cezaevinde değil ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacağız.

Hüda Kaya'ya yönelik bu siyasi baskı, intikamcı yaklaşım ve yargı eliyle yürütülen hukuksuz uygulamaların artık son bulması gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.