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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2024 17:11
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HTŞ ve Suriye ordusu arasında çatışmalar sürüyor

Middle East Eye’a konuşan Türkiyeli üst düzey bir güvenlik kaynağı, cihatçıların saldırılarını “Rusya ve Suriye ordusuna yönelik bir yanıt” olarak nitelendirdi ve “Başlangıçta sınırlı bir operasyon olarak planlanan bu saldırı, rejim güçlerinin mevzilerinden kaçmaya başlamasıyla genişledi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HTŞ ve Suriye ordusu arasında çatışmalar sürüyor
*SMO'ya bağlı Şam Cephesi militanları cephede, 27 Kasım 2024 (Fotoğraf: Şam Cephesi/Telegram)

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve ‘Suriye Milli Ordusu’nun (SMO), Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı başlattıkları “Saldırganlığı Caydırma” (Rad’ul Udvan) adlı operasyon ikinci gününde devam ediyor.

El-Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi (daha sonra “Şam’ın Fethi Cephesi”) öncülüğündeki cihatçı çatı örgütü HTŞ, Ocak 2017’de kuruldu. HTŞ, Kasım 2017’de kurduğu “Suriye Kurtuluş Hükümeti” adlı siyasi yapı üzerinden İdlip’i yönetiyor. 

Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, saldırılar sonucu “ağır can ve mal kayıplarının yaşandığını” ve müttefik güçlerle bu saldırılara karşı koyduklarını açıkladı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı açıklamada, “Halep ve İdlib kırsalında bulunan Nusra Cephesi’ne bağlı silahlı terör örgütleri, 27 Kasım 2024 Çarşamba sabahı, çok sayıda teröristle orta ve ağır silahlar kullanarak geniş cephelerde güvenli köy ve kasabalar ile askeri noktalarımızı hedef alan büyük bir saldırı düzenledi” denildi.

*HTŞ öncülüğündeki grupların, Halep’in batı kırsalındaki ilerleyişini gösteren harita. (Kaynak: Islamic World News)

“Sınırlı bir operasyon”

Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye’dan Ragıp Soylu’ya konuşan Türkiyeli üst düzey bir güvenlik kaynağı, cihatçıların saldırılarını “Rusya ve Suriye ordusuna yönelik bir yanıt” olarak nitelendirdi.

Rusya ve Suriye güçlerinin, İdlib bölgesindeki sivil alanlara yönelik hava saldırılarının durdurulması çabalarının sonuç vermediğini belirten kaynak, şunları kaydetti:

“Bu saldırılara yanıt olarak, Suriyeli muhalif gruplar Halep’e doğru sınırlı bir operasyon başlattı ve saldırıların kaynağını hedef aldı.

“Başlangıçta sınırlı bir operasyon olarak planlanan bu saldırı, rejim güçlerinin mevzilerinden kaçmaya başlamasıyla genişledi.”

Kaynak ayrıca, operasyonun amacının, 2019’da Rusya, Türkiye ve İran arasında varılan anlaşma çerçevesinde belirlenen İdlib gerilimi azaltma bölgesinin sınırlarını yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.

İdlib ve çevresini kontrol eden HTŞ, Türkiye tarafından “terör örgütü” olarak kabul ediliyor. HTŞ’yle birlikte hareket eden SMO ise Türkiye tarafından destekleniyor.
*HTŞ'ye bağlı Şahin Taburu, Halep kırsalındaki Suriye ordusu mevzilerine kamikaze dron saldırıları gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Levant24/Z)

SOHR: Can kaybı 153’e yükseldi

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Halep ve İdlib kırsalında ilerlemeye devam ettiğini bildirdi. Buna karşılık, Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Halep ve İdlib kırsalındaki çeşitli bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, Suriye ordusunun, İdlib’in güneyindeki Kefer Lata beldesinde TSK noktasını top atışlarıyla hedef aldığını öne sürüldü.

SOHR’un verilerine göre, dünden bu yana 80’i HTŞ mensubu, 19’u SMO mensubu ve 54’ü Suriye askeri olmak üzere çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 153’e yükseldi.

Suriye: Şam'a bağlı güçler ve HTŞ-SMO arasındaki çatışmalarda kayıp sayısı 100'e vardı
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28 Kasım 2024

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
htş halep suriye ordusu suriye savaşı
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