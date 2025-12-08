ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 11:35
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 11:50
4 dk Okuma

SURİYE İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU

"HTŞ ve müttefikleri etnik-dini temizlik saldırılarına son vermeli"

Topluluk, BMGK'ye çağrı yaparak “Rejimin ve ittifak kurduğu silahlı grupların işledikleri suçlardan sorumlu tutulmalarını sağlama kararlılığı ilan edilmelidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"HTŞ ve müttefikleri etnik-dini temizlik saldırılarına son vermeli"
*Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Emevi Camii'nde, 8 Aralık 2025. (Fotoğraf: AA)

Suriye’de bir yıl önce bugün, Esad ailesinin 53 yıllık hâkimiyeti ve Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Almanya, Köln merkezli Suriye İnsan Hakları Topluluğu (AHRS), Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Askeri Operasyon İdaresi’nin iktidarı ele geçirmesinin birinci yıldönümünde “Suriye’deki HTŞ rejiminin bir yılı: Etnik ve dini temizlik” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

Suriye’nin 2011’den itibaren 14 yıl boyunca iç savaş ve insanlık dışı ihlallerle sarsıldığını belirten topluluk, 8 Aralık’ı ‘dönüm noktası’ olarak niteleyerek, “Buna rağmen azınlıklara, özellikle Alevi ve Dürzi topluluklarına yönelik son şiddet, kötüden en kötüsüne bir dönüm noktası oluşturuyor” dedi.

Suriye’de 53 yıllık Esad dönemi sona erdi, Şam HTŞ'nin eline geçti
Suriye’de 53 yıllık Esad dönemi sona erdi, Şam HTŞ'nin eline geçti
8 Aralık 2024

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“HTŞ rejiminin Suriye’deki Alevi ve Dürzi topluluklarına yönelik devam eden şiddeti bir iç savaşın sonucu değil – yüzyıllardır beslenen nefret ideolojisinin yeniden yükselişini yansıtıyor. Bu ideolojinin temeli, 14. yüzyılın başlarında Alevileri ve Dürzileri öldürülmesi ve mülksüzleştirilmesi caiz ilan eden Sünni Şeyh el-İslam İbn Teymiye’nin fetvalarına dayanır.

“Bu tarihsel fetvalar HTŞ ve selefleri tarafından yeniden yorumlanarak Alevi ve Dürzi topluluklarına yönelik katliamların ideolojik temelini oluşturdu. Suriye’de savunmasız ve düzensiz bırakılan Alevi topluluğu aynı zamanda ‘rejimden kalan suçlular’ olarak damgalanıyor ve kitlesel infazlar için hedef alınıyor.”

Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU
Suriye’de sekiz ayda yaklaşık 10 bin kişi öldürüldü
7 Ağustos 2025

Alevi ve Dürzilere yönelik etnik-dini temizlik saldırıları

Topluluk, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın (Ebu Muhammed el-Culani) liderliğindeki HTŞ ve bu örgütün selefi, El-Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla “terör örgütü” olarak tanındığını ve geçmişte sivillere yönelik saldırılarını hatırlattı.

HTŞ hakkında neler biliyoruz?
HTŞ hakkında neler biliyoruz?
6 Aralık 2024

HTŞ’nin, Suriye’de iktidara geldikten sonra da Alevi ve Dürzî topluluklarına karşı etnik-dini temizlik kampanyası yürüttüğünü belirten topluluk, şunları kaydetti:

“Rejim tarafından doğrudan, müttefiki terör grupları aracılığıyla da dolaylı olarak işlenen ihlaller arasında özet infazlar, kasıtlı mülk yok etme, kaçırma, kitlesel gözaltımlar ve kimliklere dayalı yaygın hedef alınma yer alıyordu. Bu suçlar, sırasıyla Mart 2025 ve Temmuz 2025 aylarında Alevilere ve Dürzilere karşı soykırım niyetiyle işlenmiştir.”

Açıklamada, azınlıklara yönelik ihlallerin Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye İnsan Hakları Ağı ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gibi kuruluşlar tarafından da belgelendiği belirtildi.

"Suriye halkının çocuklarını kimin öldürdüğünü öğrenme hakkı yok mu?"
ALEVİ KATLİAMINI SORUŞTURAN KOMİTEDEN TARTIŞMALI RAPOR
"Suriye halkının çocuklarını kimin öldürdüğünü öğrenme hakkı yok mu?"
25 Temmuz 2025

BMGK ve üye devletlere çağrı

Suriye İnsan Hakları Topluluğu, BM Genel Kurulu’na, üye devletlere ve BMGK’ye çağrıda bulunarak şu talepleri sıraladı:

  • Rejimin ve ittifak kurduğu silahlı grupların işledikleri suçlardan sorumlu tutulmalarını sağlama kararlılığı ilan edilmelidir. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün belirttiği gibi, adaletle ilgili varılan netlik eksikliği, Suriye’de devam eden şiddetin başlıca nedenlerinden biridir.
  • Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtler dâhil olmak üzere, tehdit altındaki tüm azınlıkları korumaya istekli ve sorumluluk sahibi olduklarını ilan etmelidirler.
  • Uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla birlikte güvenilir, uluslararası destekli insani yardım hatları kurulmalıdır.
  • Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma (IIIM) ve Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu (COI) gibi BM kurumlarını ve Suriye içinde ve dışında insan haklarını savunan kuruluşları içeren bir kriz komitesi kurulmalıdır.
  • HTŞ rejimine tarafsız hesap verebilirlik ve yargı bağımsızlığı sağlanması için baskı uygulanmalıdır; savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları, soykırımı veya diğer uluslararası suçları suç saymayan anayasa ve ceza kanununun değiştirilmesi sağlanmalıdır.
  • İnsan hakları örgütlerinin gelecekteki iç ve uluslararası hesap verebilirlik süreçleri için hayati öneme sahip olabilecek kanıtların belgelenmesi, korunması ve analiz edilmesi yönündeki çabaları desteklenmelidir.
  • HTŞ rejiminin etnik-dini temizliği ve ondan önceki Esad rejiminin insan hakları ihlallerini bir araya getiren söyleme derhal son verilmelidir. Bu söylem, HTŞ rejimin ve terörist müttefiklerinin vahşetlerini Esad rejiminin kalıntılarıyla bir çatışma olarak meşrulaştırmasını sağlamaktadır.
BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
14 Ağustos 2025

(VC)

SURİYE'DEKİ ALEVİ KATLİAMI
"Türkiye, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlamalı"
3 Aralık 2025
/haber/turkiye-htsnin-uluslararasi-hukuk-kurallarina-uymasini-saglamali-314157
SURİYE'DE ALEVİLER SALDIRI ALTINDA
Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta
26 Kasım 2025
/haber/binlerce-alevi-suriye-de-ahmet-es-sara-rejiminin-ayrimciligina-karsi-sokakta-313882
Suriye’nin güneyindeki Süveyda yine diken üstünde
30 Ekim 2025
/haber/suriyenin-guneyindeki-suveyda-yine-diken-ustunde-313041
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
/haber/abonabout-bir-kesime-gore-aleviler-kafir-kadinlari-mubah-312743
Suriye Halk Meclisi seçimleri: Kadın ve azınlık temsili zayıf kaldı
6 Ekim 2025
/haber/suriye-halk-meclisi-secimleri-kadin-ve-azinlik-temsili-zayif-kaldi-312298
Suriye’de yargısız tutukluluk: Binlerce kişi sekiz aydır cezaevinde
30 Temmuz 2025
/haber/suriyede-yargisiz-tutukluluk-binlerce-kisi-sekiz-aydir-cezaevinde-309978
BM UZMANLARI UYARDI
Suriye’de Alevi kadın ve kız çocuklarına hedefli saldırı kampanyası
25 Temmuz 2025
/haber/suriyede-alevi-kadin-ve-kiz-cocuklarina-hedefli-saldiri-kampanyasi-309817
SÜVEYDA KIYIMININ ARDINDAN
Suriye'de Esad sonrası kutuplaşma: Cinayeti seyretmek ve dayanışmayı seçmek
25 Temmuz 2025
/haber/suriye-de-esad-sonrasi-kutuplasma-cinayeti-seyretmek-ve-dayanismayi-secmek-309802
