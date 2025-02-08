HTŞ, Suriye'nin ilk uluslararası ihalesini, Türkiye ortaklı Fransa lojistik devine verdi

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi, Lazkiye Limanı'ndaki konteyner terminalinin işletilmesi için Fransız nakliye ve lojistik devi CMA CGM ile yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Lazkiye konteyner terminalini 2009'dan bu yana Suriye kökenli Fransa ve Lübnan yurttaşı milyarder Rodolphe Saade'nin kontrol ettiği CMA CGM yönetiyor. Sözleşme en son geçtiğimiz ekimde ülke yönetimi devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolündeyken 30 yıl süreyle uzatılmıştı.

Yeni anlaşmanın güncellenmiş şartlar ve gelir paylaşımı düzenlemelerini içerdiği belirtilirken, tarafların geçmiş borçlarını karşılıklı olarak ödeyerek uzlaştıkları açıklandı.

Yeni anlaşmada gelir paylaşımı ve sözleşme süresi yeniden düzenlendi.

Ekonomim.com'un haberine göre, dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden biri olan CMA CGM Group’un yüzde 24 hissesi, Başkan ve CEO’luk koltuğunda Robert Yüksel Yıldırım’ın oturduğu Yıldırım Holding’e ait.

Suriye önceki sözleşmeye göre gelirden daha yüsek pay istedi

Habere göre, Suriye liman otoritesi yaptığı açıklamada, yeni sözleşmenin güncellenmiş şartlar içerdiğini vurgularken ayrıntı paylaşmadı. Ancak müzakerelere yakın bir Suriyeli kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada, yeni sözleşmeye giden süreçte gelir dağılımı, sözleşme süresi ve teknik iyileştirmelerin tartışıldığını belirtti.

Kaynak, Suriyeli yetkililerin önceki sözleşmeye göre gelirden daha büyük pay, terminalin kiralama süresinin kısaltılması ve altyapıda iyileştirmeler yapılmasını istediklerini aktardı. Bu teknik iyileştirmeler arasında limana yeni bir dok eklenmesi de var.

Lazkiye Limanı Suriye'nin en önemli ticaret kapısı

Lazkiye Limanı, Suriye'nin ana deniz ticaret kapısı. 8 Aralık'ta Heyet'ül Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) ikitidarı ele geçirmesinin ardından ülke yönetimi halen bir geçiş dönemi hükümetinin kontolünde. Ekonomim.com, Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin, limanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol haritası çizeceğinin henüz belirsiz olduğunu yazıyor.

Yıldırım Holding ve Robert Yüksel Yıldırım hakkında Yıldırım Holding 2013'ten bu yana büyük hissedarı Fransa-Lübnan yurttaşı milyarder Rodolphe Saade ve ailesi olan bu uluslararası lojistik devinin hisselerinin yüzde 24'ünü elinde bulunduruyor. Yıldırım Holding'in başındaki Robert Yüksel Yıldırım'ın, 2011'de CMA CGM'in 5 milyar doları aşan borçlarını ödemekte zorlanması üzerine şirkete 500 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 20 hisseye çevrilebilir bono satın aldığı, 2013'te 100 milyon dolar daha yatırım yaparak yüzde 4 ek hisse edindiği biliniyor. Yıldırım Holding'in hisseleri satın aldığı dönemdeki anlaşmaya göre hisseleri iki yıl içinde Saade Ailesi’ne geri satmayı planladığı, ancak Robert Yüksel Yıldırım'ın hisseleri halen elinde tutmaya devam ettiği CMA CGM’in yönetim kurulu üyeleri arasında yer almasından anlaşılıyor. Yıldırım Holding, Yıldırım ailesinin kontrolündeki bir aile şirketleri grubu. Grubun yönetiminde Ali Rıza Yıldırım ve Robert Yüksel Yıldırım gibi aile üyeleri yer alıyor. 2019'daki hisse devriyle, Yıldırım Holding'in yüzde 66 hissesi Yıldırım International Investment Holding'e aktarıldı. Yıldırım Holding, metal ve madencilik, liman işletmeciliği, enerji, gübre ve kimyasallar gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Grup dört kıtada ve 21 ülkede operasyonlarını sürdürüyor. Yıldırım Holding'in yüzde 24 hissesini elinde bulundurduğu CMA CGM, 2023 itibarıyla 47 milyar dolar gelir elde eden ve küresel ölçekte 160 ülkede faaliyet gösteren, 593 gemilik filosuyla 420'den fazla limana hizmet veren çok büyük bir denizcilik ve lojistik şirketi . Yıldırım Holding de İstanbul ve Amsterdam'da iki merkezi bulunan, dünya çapında 5 kıtada ve 56 ülkede yaklaşık 25 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren büyük bir şirketler grubu. 2023 itibarıyla, Yıldırım Holding'in cirosu yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde. Şirketin ana faaliyet alanları arasında metal ve madencilik, liman işletmeciliği, gübre ve kimyasallar, enerji ve inşaat var. Yıldırım Holding'in, 2025 için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi'yle (CSRD) uyumlu bir rapor sunması bekleniyor. Yıldırım Holding'in Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Erdoğan ailesiyle bir akrabalık bağı yok. Yıldırım Holding'in sahipleri olan Yıldırım ailesinin üyeleri Sivas kökenli. Grubun yönetiminde Ali Rıza Yıldırım ve Yüksel Yıldırım'ın adı önde. Uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol üstlenen Robert Yüksel Yıldırım, 24 Mayıs 1961 Sivas, Hafik doğumlu: İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden lisans derececesini alarak Amerika Birleşik Devletleri Oregon Eyalet Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

(AEK)