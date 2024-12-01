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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2024 17:02
2 dk Okuma

HTŞ öncülüğündeki saldırılarda 5. gün: Can kaybı 372’ye ulaştı

HTŞ ve SMO’ya bağlı gruplar, Suriye ordusunun hızla çekildiği geniş alanlarda kontrol sağlarken, Rusya ve Suriye savaş uçakları Halep ve İdlib'i bombalıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HTŞ öncülüğündeki saldırılarda 5. gün: Can kaybı 372’ye ulaştı
*Halep kent merkezindeki HTŞ militanları, 29 Kasım 2024. (Fotoğraf: El-Arabiya)

Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli 'Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı “Saldırganlığı Caydırma Operasyonu” (Rad’ul Udvan) beşinci gününde devam ediyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerine göre, beş gündür süren çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda sivil ve askeri kayıplar 372’ye ulaştı:

  • HTŞ’ye mensup 173 kişi,
  • SMO’ya bağlı gruplara mensup 37 kişi,
  • 4’ü subay olmak üzere 93 Suriye askeri ve 6’sı Suriyeli, 15’i yabancı uyruklu olmak üzere 21 İran destekli milis,
  • HTŞ’nin Halep Üniversitesi kampüsüne düzenlediği saldırıda 4 üniversite öğrencisi,
  • Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Halep ve İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 44 sivil hayatını kaybetti.
El-Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi (daha sonra “Şam’ın Fethi Cephesi”) öncülüğündeki cihatçı çatı örgütü HTŞ, Ocak 2017’de kuruldu. Kasım 2017’de kurduğu “Suriye Kurtuluş Hükümeti” adlı siyasi yapı üzerinden İdlib’i yöneten HTŞ, bölgenin kontrolünü elinde bulunduruyor ve Türkiye tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul ediliyor. HTŞ’yle birlikte hareket eden SMO ise Türkiye tarafından destekleniyor.

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep, iki bombalı araç saldırısı ve kısa süreli çatışmaların ardından ele geçirildi. Halep Uluslararası Havalimanı ve Neyrab Askeri Havaalanı dahil olmak üzere çok sayıda merkezi nokta ile Halep’in batı kırsalındaki Zeytan, Hader, Hulasa, Han Tuman, Basartun, Kefer Cum, Şeyh Akil, El-Mansura, Rif el-Mühendisin, Urm el-Kubra, Urm el-Suğra, Mıznaz, Kefer Halep ve El-Eys köy ve kasabaları cihatçıların eline geçti.

Türkiye destekli SMO ve Kürt güçleri arasında çatışmalar
Türkiye destekli SMO ve Kürt güçleri arasında çatışmalar
Bugün 13:00

Suriye ordusu büyük bir çöküş yaşarken, HTŞ ve müttefikleri saldırıları İdlib ve Hama kırsalına doğru genişletti.

İdlib’in doğu ve güney kırsalında ise Han Şeyhun, Maarat el-Numan, Serakib, Kefrenbel, Dadik ve Kefer Battih gibi önemli bölgeleri ele geçiren HTŞ, İdlib vilayetini tamamen kontrol altına almış oldu.

HTŞ, Hama’nın kuzey kırsalında da Morek, Kefer Zeyta, Latmin, Latamina, Kernaz, Kefer Nebuda ve Kalaat el-Mudik gibi bölgeleri ele geçirdi.

Suriye ordusu ise Taybet el-İmam kasabası ve Hama’nın kuzey kırsalındaki Hattab ve Suran kasabaları ile Hama’nın kuzeybatısındaki çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı Sukaylabiye ve Maharda şehirlerinde yeni savunma hatları kurmak amacıyla büyük takviyeler gönderdi.

Öte yandan, Hama’nın batı kırsalında Alevi nüfusun yaşadığı köylerin etrafında çatışmaların şiddeti azaldı.

*HTŞ ve SMO'nun ilerleyişi sonrası Kuzeybatı Suriye'de son durumu gösteren harita. (Kaynak: Levant24)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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