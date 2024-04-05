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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 17:20
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HTŞ'nin eski liderlerinden Ebu Mariya el-Kahtani İdlip'te öldürüldü

HTŞ’ye yakın kaynaklar, Türkiye sınırına 10 km mesafede bulunan Sarmada'daki intihar saldırısının IŞİD tarafından yapıldığını öne sürdü.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
HTŞ'nin eski liderlerinden Ebu Mariya el-Kahtani İdlip'te öldürüldü
*Ebu Mariya el-Kahtani (solda) ve HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani (sağda)

Suriye’de İdlip ve çevresini kontrol eden Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) eski liderlerinden Ebu Mariya el-Kahtani, dün (4 Nisan) bombalı intihar saldırısı sonucu öldürüldü.

“Ebu Mariya el-Kahtani” kod adıyla bilinen Iraklı cihatçı lider Meyser Ali Musa Abdullah el-Cuburi, örgütün kurucuları arasındaydı ve 2023’e kadar HTŞ’nin ‘Şura Meclisi’ üyesiydi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, İdlip’in Sarmada kasabasında düzenlenen intihar saldırısında El-Kahtani ölürken, aralarında eski El-Kaide komutanlarının da bulunduğu dört kişi ise yaralandı. Bazı kaynaklarda, yaralı sayısı sekiz olarak belirtildi. 

Suikastın yapıldığı İdlip’in Sarmada kasabası, Türkiye sınırına 10 km mesafede bulunuyor.

HTŞ’nin medya kuruluşu Emced’de yer alan açıklamada, “Şeyh Ebu Mariya el-Kahtani, IŞİD terör örgütüne ait bir unsur tarafından patlayıcı kemer kullanılarak gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehit oldu” denildi.

El-Kahtani suikastını henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan suikastın, El-Kahtani’nin, Ağustos 2023’te ‘casusluk operasyonu’ kapsamında yedi ay tutuklu kaldıktan sonra Mart 2024’te serbest bırakılmasının ardından yaşanması dikkat çekiyor.

Ebu Mariya el-Kahtani kimdir?
Ebu Mariya el-Kahtani kimdir?
Bugün 12:58

(VC)

suriye savaşı idlip ebu mariya el-kahtani htş
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