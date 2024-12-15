HTŞ lideri: Güvenlik ve istikrar diplomasiden geçiyor

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani, Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'ye konuştu.

Yıkımın Suriye’nin her yerine yayıldığını belirten el-Culani, "Suriye'yi yönetmek için devrimci zihniyetten devletçi zihniyete geçilmesi gerekiyor" dedi.

Sürdürülebilir istikrarın sağlanması için hukuk ve kurumlara dayalı bir devlet kurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca Suriye'nin geleceğinin yönetişim ve adalet temellerinin kurulmasına bağlı olduğunu aktardı.

Esad döneminde yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiği ifade eden el-Culani, tüm Suriyelilerin haklarını ve adaleti garanti altına alacak yeni bir dönem inşasının önemine değindi.

İsrail saldırıları ve işgali

El-Culani, konuşmasında İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve işgallerine de değindi.

"İsrail'in argümanları artık dayanaksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor" diye el-Culani İsrail'in Suriye'de angajman sınırlarını aştığını ve bunun da bölgedeki gerilimi artırdığını söyledi.

Suriye'nin yıllarca süren çatışmalardan sonra tükendiğini belirterek, bu aşamada önceliğin, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmaların içine çekilmek değil, yeniden inşa ve istikrarı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası toplumu bu gerilim karşısında acilen müdahale etmeye ve sorumluluklarını üstlenmeye çağırarak, bölgedeki durumun kontrol altına alınmasının ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

El-Culani her türlü güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomasiden geçtiğini de ekledi. "Batılı elçiliklerle iletişim halinde olduklarını ve İngiltere ile Şam'daki temsilciliğini yeniden sağlamak için görüşmeler yürüttüklerini" de belirtti.

"İran halkına düşmanlık beslemiyoruz"

İran'ın bölgede "Yayılımcı proje yürüttüğünü" ve bunun komşu ve körfez ülkelerine tehdit oluşturduğunu ifade eden HTŞ lideri, "İran'ın Suriye'deki varlığını bitirmeyi başardık. Ancak İran halkına düşmanlık beslemiyoruz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalarla." dedi.

"Önceliğimiz halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak"

El-Culani gelinen aşamanın, uluslararası ilişkilerin dikkatli şekilde yönetilmesi gerektirdiği olduğunu kaydetti.

Esad'in Suriye'yi kişisel çıkarlar uğruna "bir çiftlik gibi" kullandığını belirtip yapılan hırsızlığın boyutunun çok büyük olduğunu ve gelecekte bu ihlalleri gösteren belgeleri yayınlayacaklarını açıkladı.

El-Culani "Şu anda önceliğimiz halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir geleceğe ulaşmak için çalışmaktır" dedi.

HTŞ hakkında neler biliyoruz?

(HA)