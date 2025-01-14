HTŞ, Lazkiye kırsalında operasyon başlattı

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Askeri Operasyon İdaresi’ne bağlı unsurlar, ağır hak ihlalleri eşliğinde gerçekleştirilen “güvenlik operasyonlarını” sürdürüyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, ağır silahlarla donatılmış 100 araçlık konvoyun, Lazkiye kırsalındaki Ayn eş-Şarkiyye ve Zama kasabalarına ilerlediğini bildirdi. SOHR’a göre, bu gelişme sivillere yönelik keyfi gözaltı operasyonlarına ilişkin ciddi kaygılara yol açtı.

SOHR ayrıca, operasyonun 9 Ocak’ta sivillere yönelik şiddet eylemlerine karşı bölge halkının düzenlediği kitlesel protestoların ardından gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

Lazkiye’ye bağlı Ceble kırsalındaki Ayn eş-Şarkiye kasabasında yaşayan Aziz Amr İzzeddin (55), oğlu Musa Amr İzzeddin (18) ve yeğeni Muhammed Visam İsa (18), 8 Ocak’ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Ertesi gün düzenlenen cenaze törenine ve protestoya on binlerce kişi katılmış; göstericiler, cinayetten sorumlu olanların hesap vermesi ve yabancı militanların bölgeden çıkarılması çağrısında bulunmuştu. Yerel liderlerden Şeyh Salih el-Mansur, bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Birleşmiş Milletler’e başvurarak yardım talep edeceklerini açıklamıştı.

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SANA: Güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleşti

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Lazkiye Kamu Güvenliği Müdürü Mustafa Kinevati, “eski rejim kalıntıları”nın Ayn eş-Şarkiyye köyü ve çevresinde Askeri Operasyonlar İdaresi’ne ait araçlar ile bir karakolu hedef aldığını ve saldırıda yaralananlar olduğunu bildirdi.

Kinevati, bugün Kardaha kırsalında devriye görevi yürüten Kamu Güvenliği İdaresi unsurlarının saldırıya uğradığını ve iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SANA, saldırganların devriye ekibinden yedi kişiyi rehin aldığını ve onları öldürmekle tehdit ettikleri videolar yayınladığını duyurdu.

Askeri Operasyonlar İdaresi’nin Ayn eş-Şarkiyye’ye başlattığı operasyondan görüntüler. (Video: El-Arabiya)

مشاهد خاصة للعربية والحدث.. إدارة العمليات العسكرية تطلق حملة أمنية واسعة في قرية عين الشرقية التابعة لمدينة جبلة#العربية pic.twitter.com/XUeSxhA1P7 — العربية (@AlArabiya) January 14, 2025

Humus’ta 6 kişi hayatını kaybetti

Humus’un Rastan ilçesine bağlı Tesnin köyünde yaşayan Aleviler, Askeri Operasyonlar İdaresi’nin dün (13 Ocak) başlattığı ve bugün öğle saatlerine kadar süren operasyonlarında ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldı.

SOHR’un haberine göre, saldırılarda 6 köy sakini hayatını kaybederken, 7 ev ateşe verildi. Operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alınırken, direniş gösterenlere sert müdahalelerde bulunuldu.

Köy halkı ve çevredeki köylerin ileri gelenleri, bu ihlalleri durdurmak için Humus’taki güvenlik ve siyasi yetkililerle, polis liderliğiyle iletişim kurmaya çalıştı, ancak herhangi bir yanıt alamadıkları bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, bu gelişmeler Suriye’nin birçok bölgesinde artan istikrarsızlık, hak ihlalleri ve sivillere uygulanan baskının açık bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Gözlemevi verilerine göre, 1 Ocak 2025’ten bu yana, Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde yaşanan saldırıların toplam sayısı 55’e ulaştı. Bu saldırılarda 2’si çocuk olmak üzere 103 kişi hayatını kaybetti.

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(VC)